1-1. El PSG se atasca en Lorient

Redacción deportes – El París Saint Germain cayó en la emboscada del Lorient, antepenúltimo en la tabla y en puesto de descenso, no pasó del empate (1-1) y dejó en el aire el liderato de la Ligue 1 que recuperó el pasado fin de semana.

El conjunto de Olivier Pantaloni, lastrado por sus dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos, mantuvo el tipo en todo momento y respondió pronto a la ventaja que el conjunto de Luis Enrique adoptó al inicio de la segunda parte. Solo dos minutos después hizo el empate. Incluso, en el tramo final, cuando el PSG estaba volcado, tuvo la ocasión de lograr un triunfo histórico. Faltó puntería.

Pero el PSG tampoco da muestras de la autoridad de antaño en la Ligue 1. El cosechado en el campo del Lorient es el tercer empate en los últimos cuatro encuentros. Solo logró ganar el del sábado pasado, en Brest.

En esta ocasión la diferencia de posesión fue apabullante pero tampoco tuvo ocasiones claras en exceso el conjunto de Luis Enrique que volvió a situar de inicio a Ousmane Dembele pero que se dejó en el banco a los directores Vitinha y Joao Neves a los que recurrió en el intermedio.

Un disparo de Nuno Mendes que detuvo el meta Yvon Mvogo en dos tiempos y una amenaza en su propia portería en una internada de Quentin Ndjantou que terminó en córner resumen la intensidad ofensiva del campeón que tuvo que tirar de Vitinha y Neves y después de la profundidad del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y de Bradley Barcola.

Los cambios tuvieron efecto pronto porque en el 49, al inicio de la segunda parte, el PSG se puso en ventaja con un centro desde la derecha de Senny Mayulo que remató de cabeza Nuno Mendes primero; desvió el meta, pero recogió el rebote el lateral que con la derecha y el portero en el suelo adelantó al club parisino.

Pero en dos minutos, en cuanto pudo, igualó el Lorient. En una gran acción individual del burkinés Arsene Kouassi que centró al área; despejó Lucas Chevalier y la pelota fue despedido fuera del área. En el borde llegó el brasileño Igor silva que de un gran disparo marca con un tiro raso pegado al palo.

Cualquiera pudo ganar con el partido abierto. Vitinha la tuvo en el 57 pero el portero Mvogo respondió. Y también el cuadro local, con una acción individual de Theo Le Bris que disparó cerca del palo derecho. Vitinha, a la desesperada, al final, lo intentó con otro tiro que salió alto.

— Ficha técnica

1 – Lorient: Yvon Mvogo; Igor Silva, Montassar Talbi, Darline Yongwa; Joel Mvuka (Theo Le Bris, m.6), Noah Cadiou (Sambou Soumano, m.92), Laurent Abergel, Arsene Kouassi; Dermane Karim (Arthur Avom, m.69), Pablo Pagis (Jean Victor Makengo, m.68) y Mohamed Bamba (Aiyegun Tosin, m.69).

1 – París Saint Germain: Lucas Chevalier; Marqunhos, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Senny Mayulu, Warren Zaier-Emery (Gonçalo Ramos, m.77), Quentin Ndjantou (Vitinha, m.46); Desire Doue (Bradley Barcola, m.63), Ibrahim Mbaye (Joao Neves, m.46) y Ousmane Dembele (Khvicha Kvaratskhelia, m.62).

Goles: 0-1,m.49: Nuno Mendes; 1-1, m.51: Igor Silva.

Árbitro: Willy Delajod. Mostró tarjeta amarilla a Illia Zabarnyi y Bradley Barcola, del París Saint Germain.

Incidencias: Encuentro de la décima jornada de la ligue 1 disputado en el Estadio Du Moustoir ante unos 16,000 espectadores. EFE