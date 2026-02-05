1-1. El Monterrey mexicano rescata un punto en su visita al Xelajú guatemalteco

Ciudad de Guatemala – El Monterrey mexicano rescató este miércoles un empate por 1-1 en Guatemala frente al Xelajú con un gol en tiempo agregado por parte de Jesús Corona, en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El gol de Corona, marcado con un superlativo disparo desde afuera del área, le permitió al Monterrey evitar una derrota cuando todo parecía que el Xelajú se llevaba una importante victoria como local.

El resultado deja abierta la serie para el partido de vuelta, programado para el miércoles 11 de febrero en casa del club mexicano.

El Xelajú se había puesto sorpresivamente en ventaja al minuto 84 con un tanto del delantero ecuatoriano, Joffre Escobar, después de un contragolpe bien ejecutado por el equipo guatemalteco.

El partido se llevó a cabo en la gramilla artificial del estadio Cementos Progreso en el norte de la Ciudad de Guatemala, donde el Xelajú juega como local, ante la imposibilidad de hacerlo en su sede habitual, el estadio Mario Camposeco del departamento (provincia) de Quetzaltenango (oeste), ya que la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf) no habilitó su escenario deportivo al no estar cerca de una terminal aérea.

Al Monterrey se le vio poco cómodo durante gran parte del juego, quizás por la gramilla artificial, y fue solo hasta el final del encuentro que pudo hacer valer su dominio.

Más allá del gol de Corona, fueron nulas las oportunidades de gol para el equipo del director técnico español Dominic Torrent, quien no utilizó a varios de sus titulares habituales.

Por su parte, el Xelajú, actual subcampeón de Centroamérica, se plantó ante su afición con un planteamiento defensivo que incluyó cinco defensas y que le resultó efectivo en casi todo el encuentro, salvo por el tiempo añadido en el que Corona decretó el empate.

El gol de Escobar para los locales contó con un gramo de suerte, ya que el ecuatoriano remató de cabeza un centro y la pelota le pegó posteriormente en el muslo antes de ingresar en la portería del guardameta del Monterrey, el uruguayo Santiago Mele, para algarabía de los más de 7.000 aficionados en las gradas.

Ambos equipos rememoraron la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf de 2013, donde el Monterrey doblegó a los guatemaltecos.

– Ficha técnica:

1. Xelajú: Rubén Silva; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruiz, Javier González, José Longo (W. Tebalán, m.46); Yilton Díaz (Y. Jaén, m.71), Juan Cardona (E. Cardoza, m.72), Derrikson Quirós, Antonio López; Steven Cárdenas (J. Escobar, m.71).

Entrenador: Roberto Hernández (mexicano).

1. Monterrey: Santiago Mele; César Aguirre, Stéfan Medina (A. Aceves, m.46), César Bustos, Luis Reyes; Jorge Rodríguez (A. Martial, m.73), Iker Fimbres, Allen Rojas (R. de la Rosa, m.60); Lucas Ocampos (J. Corona, m.60), Joaquín Moxica y Luca Orellano (F. Ambriz, m.73).

Entrenador: Dominic Torrent (español).

Árbitro: Filip Dujic (canadiense). Amonestó a Escobar por el Xelajú.

Incidencias: Partido de ida de ronda inicial de la Copa de Campeones de la Concacaf disputado Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala. JS