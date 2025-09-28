1-1. El meta Sean Johnson frena a Messi y al Inter Miami

Chicago (EE.UU.).- El guardameta del Toronto, Sean Johnson, fue protagonista este sábado del duelo empatado 1-1 por su equipo contra el Inter Miami de Leo Messi en la MLS.

El Inter Miami llegaba a Toronto tras arrollar 4-0 a domicilio al New York City con dos goles y una asistencia de Messi, pero no pudo salir de Canadá con los tres puntos tras ganar sus tres anteriores encuentros.

El astro argentino iluminó en la primera mitad e impulsó la jugada que llevó al gol del 1-0 de Tadeo Allende, con un potente cabezazo en el segundo poste tras un centro colgado por Jordi Alba por la banda izquierda.

Pero el Toronto logró la igualada a la hora de partido en una acción caótica en el área de penalti que acabó, tras varios rebotes, en un centro raso de Jonathan Osorio para Djordje Mihailovic.

El Inter Miami buscó el gol hasta el final, pero se topó con la gran tarde del meta Sean Johnson, quien le negó el segundo a Messi con una espectacular parada.

El técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, protestó al colegiado al acabar el partido, fastidiado por la gestión en los últimos minutos. EFE/ir