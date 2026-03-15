1-1. El Liverpool paga su conformismo y el Tottenham logra el primer punto de la era Tudor

Londres – No fue la goleada que se esperaba por la cantidad de bajas que traía el Tottenham Hotspur. No fue ni siquiera la victoria que todos los aficionados del Liverpool anticipaban y que los del Tottenham temían. El Liverpool pagó su conformismo, por pensar más en la Champions que en esta Premier, y se dejó la victoria en el noventa contra un Tottenham que suma su primer punto en la era Igor Tudor.

Los ‘Reds’, que necesitaban el triunfo para meterse en el top cuatro, tuvieron más problemas de los previstos ante un Tottenham destrozado tras seis derrotas seguidas, con Igor Tudor en el alambre y con la enfermería a reventar. En total, doce bajas traían los ‘Spurs’ a Anfield, lo que obligó a Tudor a tirar de un once de emergencias, pero sobre todo de un banquillo paupérrimo, con tres canteranos, dos porteros y solo dos jugadores de campo de la primera plantilla.

El cocktail, unido a un Anfield necesitado de una gran tarde para confiar de cara a la remontada del miércoles, intuía una goleada de los de Arne Slot, pero estos se conformaron con una victoria por la mínima que fue igualada por Richarlison en el minuto 90 y que arregla poco o nada la situación de ambos conjuntos.

Esta vez no estaba Antonín Kinsky en el arco. Tudor devolvió la titularidad a Guglielmo Vicario y este respondió con una ‘cantada’ en una falta de Szoboszlai al comienzo del partido. El disparo del húngaro a balón parado superó la barrera, pero iba demasiado centrado y sin excesiva fuerza. Aun así, Vicario no pudo blocarlo y se convirtió en el tercer gol de Szoboszlai de falta esta temporada. Uno ante el Arsenal, otro ante el Manchester City y este tercero ante el Tottenham.

Este tanto, con 70 minutos por delante, abría la puerta a una goleada que muchos aficionados del Tottenham ya daban por hecho antes del encuentro. Los más pesimistas instaban a su equipo a que no se presentara, dando por bueno el 3-0 de la sanción. Los más optimistas confiaban en no dormir esta noche en descenso. Para eso tendrían que haber perdido por 13-0.

Pero el Liverpool bajó marchas, se acostumbró a errar ocasión tras ocasión, mientras en el Tottenham Tudor se desesperaba en la banda porque Richarlison fallaba varias oportunidades que le hubieran dado su primer punto desde que firmara por este equipo el pasado San Valentín.

Hasta que el brasileño, a la cuarta, tuvo la vencida. Tras un despeje deficitario de la defensa del Liverpool, Kolo Muani encontró a Richarlison desmarcado dentro del área y este, a trompicones, batió a Alisson.

Tudor y su asistente Bruno Saltor saltaban de alegría en la banda, mientras Anfield se enfadaba ante el conformismo de Slot y de sus jugadores, que toda la segunda parte se la pasaron pensando en la remontada contra el Galatasaray que tiene que tener lugar el próximo miércoles.

El punto permite al Tottenham sumar 30 y despegarse de West Ham United y Nottingham Forest, que se quedan con 29, mientras que el Liverpool no aprovecha los pinchazos de Chelsea y Aston Villa y se queda quinto con 49 unidades.

Con este pequeño rayo de esperanza, el Tottenham recibirá este miércoles al Atlético de Madrid con la utopía de remontar el 5-2 de la ida.

– Ficha técnica:

1 – Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister (Chiesa, m.91), Wirtz (Jones, m.64); Frimpong (Salah, m.64), Ngumoha (Ekitike, m.64) y Gakpo (Nyoni, m.84).

1 – Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Danso, Dragusin, Spence (Oluseis, m.76); Gray, Sarr, Souza (Simons, m.56), Tel (Kolo Muani, m.75); Solanke y Richarlison (Rowswell, m.95).

Goles: 1-0. Szoboszlai, m.18 y 1-1. Richarlison, m.90.

Árbitro: Chris Kavanagh amonestó a Tudor (m.48, fuera del campo) por parte del Tottenham Hotspur.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool). EFE