1-1. El derbi lisboeta Benfica-Sporting acaba en tablas

Lisboa – Ni el Benfica de Richard Ríos ni el Sporting de Luis Suárez lograron este viernes imponerse en el derbi lisboeta de la Liga de Portugal, que acabó en un empate 1-1 marcado por la tensión sobre el terreno de juego y que los mantiene en tercer y segundo lugar de la clasificación.

Los ‘leones’ dominaron la primera parte y lograron anotar el primer gol poco después del pistoletazo de salida, firmado por el portugués Pedro Gonçalves en el minuto 12.

Tras dejar ir un tiro libre de mucho peligro cerca del área, el ucraniano Heorhy Sudakov acabó resarciéndose y marcó el empate en el minuto 27.

En la segunda parte del ‘derbi eterno’, como se le conoce en Portugal, el equipo entrenado por José Mourinho despertó y se lo puso difícil a los de Rui Borges, que supieron aguantar y mantener el empate en el marcador.

La tensión fue acumulándose conforme pasaban los minutos y antes de pitar el final el árbitro tuvo que llamar a los capitanes, el argentino Nicolás Otamendi y el danés Morten Hjulmand, para tratar de calmar los ánimos después de varios encontronazos entre jugadores.

De hecho, los del Sporting vieron varias tarjetas amarillas: Morita, Gonçalves, Araújo, Fresneda y Luis Suárez.

Por parte de los encarnados, Leandro Barreiro también vio una amarilla, mientras que el argentino Gianluca Prestianni fue expulsado con una roja a pocos minutos del final.

Con este resultado, el Benfica -tercero- logra acercarse en la tabla al Sporting -segundo-, con 29 y 32 puntos, respectivamente. El líder sigue siendo el Oporto, que se ha mantenido en lo más alto de la clasificación desde el inicio de la temporada y suma 34 puntos. EFE