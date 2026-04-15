1-1. El debutante Recoleta amarga el regreso de Neymar y le arranca un empate al Santos

São Paulo, 14 abr (EFE).- El Santos no pasó este martes del empate 1-1 ante el Deportivo Recoleta, un resultado que lo deja con poco oxígeno en el grupo D de la Copa Sudamericana pese al retorno de Neymar a los torneos continentales con el club brasileño tras catorce años de ausencia.

El equipo paraguayo, que llegó a torneo por primera vez en sus 95 años de vida, consiguió resistir defensivamente a las múltiples llegadas de uno de los equipos más tradicionales del fútbol sudamericano y a la dupla que forman Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa y el exdelantero del Barcelona y el PSG.

Fueron estos dos los que protagonizaron el único gol del Peixe a los cuatro minutos del pitido inicial.

Tras una incursión ofensiva por la banda izquierda, Gabigol desbordó y envió un centro preciso al área pequeña; Neymar anticipó a la zaga paraguaya y convirtió de primera su gol número 154 con el Santos.

El resto del primer tiempo en el Estadio Vila Belmiro estuvo marcado por la falta de contundencia del conjunto local, que desperdició múltiples ocasiones claras para ampliar la ventaja frente a un Recoleta que decidió parar un once mayoritariamente suplente.

Cuando el periodo inicial llegaba a su fin, en el minuto 45+1, una infracción de Luan Peres sobre el defensor Claudio Figueredo dentro del área fue sancionada con un penal.

Richard Ortiz asumió la responsabilidad y marcó desde los doce pasos el 1-1 con el que ambos equipos se retiraron al descanso y que luego se mantuvo los 45 minutos restantes.

Neymar, que no acompañó al equipo en su debut, volvió esta noche a disputar una competición internacional con el Santos en catorce años.

Su última vez con el equipo brasileño en un torneo internacional antes de embarcar al fútbol europeo fue la Copa Libertadores del 2012, en la que el delantero de 34 años fue uno de los goleadores, con ocho tantos.

En la segunda fecha, el Santos se ubica en la base del grupo y se le va agotando el oxígeno.

En la punta, Deportivo Cuenca, que aún no ha salido a la cancha por la segunda fecha, permanece líder con tres puntos; Recoleta lo escolta con dos unidades y, por debajo, San Lorenzo empata al Santos con una.

Este jueves, San Lorenzo y Deportivo Cuenca definirán como queda armada la tabla en esta instancia de la fase de grupos.

Por la tercera fecha, Santos visitará a San Lorenzo en Argentina el próximo 28 de abril mientras que Recoleta recibirá a Deportivo Cuenca en Paraguay. EFE