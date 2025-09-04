1-1. Cash ejerce de Lewandowski; Depay, sin récord

Redacción deportes – Un zapatazo desesperado del lateral del Aston Villa Matty Cash, que recogió un rechace en el borde del área, dio el empate a Polonia y dejó sin triunfo a Países Bajos que dominaba en el marcador desde la media hora, con el tanto de Denzel Dumfries, en el encuentro de clasificación del Mundial 2026 disputado en Róterdam.

Cash apareció cuando más lo necesitaba Polonia y sin Robert Lewandowski en el campo, sustituido a la hora de juego, desacertado y gris, por Karol Swiderski.

El tanto del defensa del Aston Villa da aire al combinado polaco en su objetivo de llegar al mundial. Está lastrado el combinado de Jan Urban por la derrota con Finlandia, con la que vuelve a jugar el domingo. Después ganó a Lituania y Malta.

Países Bajos lidera el Grupo G. Tenía dos victorias de su lado, ante Finlandia y Malta pero Cash evitó el pleno que le hubiera asentado en el primer lugar del grupo.

Y eso que tuvo el partido en la mano, encarrilado desde la media hora, con el tanto de Dumfries apase de Memphis Depay, que sacó el córner que aprovechó su compañero.

No encontró el gol Depay que tiene a tiro el récord anotador en la historia de la selección oranje. Ahora está igualado a Robin Van Persie con 50 dianas. Uno más le dejará como el gran artillero, en solitario. No llegó aunque puede tener su oportunidad contra Lituania el domingo. Es cuestión de tiempo.

Cash apareció al final, cuando una acción embarullada de Polonia, en busca del empate, premió la insistencia. El jugador del Aston Villa recogió la pelota y efectuó un disparo imposible para el meta Bart Verbruggen.

Países Bajos lidera la tabla igualado a puntos con Polonia y Finlandia que tienen un partido mas que la selección de Ronald Koeman. EFE