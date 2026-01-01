1-1. Cairney alarga las rachas

Redacción deportes – Un zurdazo desde la frontal de Tom Cairney a diez minutos del final alargó la racha sin ganar del Crystal Palace, que tenía el triunfo en la mano, y la trayectoria sin perder del Fulham, que inició el 2026 asentado en la mejoría de los últimos partidos (1-1).

El derbi de Londres en Selhurst Park no cambió la dinámica de ninguno, aunque el cuadro local, que dirige el austríaco Oliver Glasner, tomó ventaja en la primera parte, en el minuto 39, con un gol de Jean Philippe Mateta, que cabeceó a la red un buen centro de Nathaniel Clyne.

Pero el Palace decayó tras la segunda parte, al tiempo que su rival, que llevaba tres partidos ganados consecutivos, mejoró con los cambios. Marco Silva dio un giro al choque con la entrada de Thimoty Castagne y del propio Tom Cairney que en el 80 aprovechó una rápida acción de ataque que terminó con un pase de Sasa Lukic para acomodarse la pelota en la frontal y ejecutar un disparo con la izquierda imposible para el meta Dean Henderson.

Fue el empate que perduró hasta el final y que deja a ambos acomodados en el ecuador de la clasificación. El Crystal Palace noveno, con 27 puntos igual que el Fulham, décimo. EFE