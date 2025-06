1-1. Bélgica sigue en el laberinto

Redacción deportes – De media chilena, en el minuto 86, con un auténtico golazo, Alioski provocó la enésima frustración de Bélgica, siempre al filo de la caída en su visita a Macedonia del Norte, superviviente hasta entonces por aspectos imprevisibles o increíbles del fútbol, como el gol que falló una hora antes el mismo Alioski al poste y dentro de un laberinto del que aún no encuentra la salida.

No funciona Bélgica. No resurge con el cambio de técnico. Sus dudas son evidentes. Es una nueva era, necesita más recorrido Rudi García, pero el margen para los Diablos Rojos, aún más en el convulso pasado reciente, es escaso. Cada victoria es un impulso, sea como sea. Cada tropiezo, como el 1-1 de este viernes, es otro golpe a un equipo dañado.

El inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México va más allá de una prueba. No sólo mide su reacción y su realidad. Es una obligación. Y, en esa presión, un punto nada más en su estreno, cuando Macedonia del Norte ya suma cinco en tres jornadas, es una advertencia seria. No un accidente.

Su dominio del marcador le atribuyó una sensación irreal. Vencedora en el resultado, no lo era en el terreno de juego. El empate, más allá de la tardanza, no extrañó a nadie. Se veía venir. Fue en el tramo final pero podía haber llegado antes. En el debe de Bélgica no sólo esta su defensa, sino cada línea: no creó apenas nada desde el 0-1 a su favor.

Un instante había marcado todo el encuentro antes. Un minuto y 27 segundos. Un suspiro en el tiempo, un mundo en el fútbol, Bélgica pasó de un milagro a un gol imprescindible.

Ya había avisado ante Enis Bardhi, el exfutbolista del Levante, ahora en el Bodrum turco, aún con 29 años, valiente y solitario frente a la defensa de Bélgica, con un zapatazo que despejó el postero Matz Sels, cuando Bélgica sintió el 1-0 en contra como algo inevitable después: el derechazo de Elmas fue al palo, el rechace -a portería vacía- también, con la zurda de Alioski al otro poste. Una carambola increíble. Minuto 26 y 21 segundos.

Aún le daba vueltas el técnico local, Blagoja Milevski, incrédulo ante una ocasión fallada de tal proporción, cuando Bélgica anotó el 0-1. La acción la originó Romelu Lukaku, con esa corpulencia inabordable para cualquier defensa. Su tiro lo salvó el talón de Ilievski. El gol lo remachó De Cuyper, con Dimitrievski batido. El tercer tanto en nueve encuentros con la absoluta del lateral izquierdo del Brujas. Era el minuto 27 y 48 segundos.

La diferencia en un encuentro bajo un control aparente, nada concluyente, de Bélgica, sin Thibaut Courtois en su portería, lesionado en la espalda, con Kevin de Bruyne y el propio Lukaku como únicos supervivientes de tiempos pasados (y más dorados) de los ‘Diablos Rojos’, dañados por la era anterior de Domenico Tedesco (12 victorias en 24 partidos), expectantes por el nuevo comienzo de Rudi García: un triunfo, un empate y una derrota.

Bélgica no encadena dos triunfos desde hace un año, desde el 8 de junio de 2024, cuando en la preparación para la Eurocopa fue capaz de imponerse sucesivamente a dos rivales menores (2-0 a Montenegro y 3-0 a Luxemburgo). Después vino Alemania 2024, con una victoria en cuatro choques, y una secuencia de cuatro derrotas en seis duelos. No sale de la crisis el conjunto belga, que percibió suyos los tres puntos hasta el golazo de Aliovski.

Pero ya antes estaban más que en riesgo. Al inicio del segundo tiempo, en una acción similar a aquel tiro que pegó en el palo en el primer tiempo con 0-0, Elmas conectó con el gol con la derecha, pero antes la tocó Ilievski, en fuera de juego por milímetros, decisivo para cambiar la trayectoria del disparo de su compañero. Iba fuera, su toque entre el brazo y el abdomen lo metió adentro. La revisión del VAR lo invalidó, igual que no vio penalti luego a Bardhi. Aliovski sí acertó. Bélgica reincide.

Ficha técnica:

1 – Macedonia del Norte: Dimitrievski; Ilievski (Askovski, m. 80), Zajkov, Musliu, Alioski; Stojchevski (Churlinov, m. 57), Atasanov (Elezi, m. 46); Kostadinov (Mitrovski, m. 80), Bardhi, Elmas; Miovski (Ristovski, m. 86).

1 – Bélgica: Sels; Meunier (De Winter, m. 56), Debast, Faes, De Cuyper (Theate, m. 78); Raskin, De Bruyne (Tielemans, m. 56), Vanaken (Onana, m. 56); Saelemakers, Lukaku (Openda, m. 82), Doku.

Goles: 0-1, m. 28: De Cuyper. 1-1, m. 87: Alioski.

Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Atanasov (m. 15), Musliu (m. 66), Ilievski (m. 71), Bardhi (m. 76) y Mitrovski (m. 82) y al visitante Meunier (m. 45).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo J de la fase de clasificación europea para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, disputado en el estadio Nacional Todor Proeski de Skopje ante unos 25,000 espectadores. EFE