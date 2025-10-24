1-1. Alajuelense rescata el empate frente al Olimpia en semifinal de Copa Centroamericana

San José- Con un gol de Anthony Hernández cerca del final del partido, el Alajuelense rescató este jueves el empate como local frente al Olimpia hondureño en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

El Olimpia se fue arriba en el marcador al minuto 74 con una anotación de Marcos Montiel, en la primera pelota que tocaba tras haber ingresado de cambio al campo de juego, pero el conjunto local logró empatar el compromiso al 87 con un golazo de Anthony Hernández.

El partido de vuelta se jugará la próxima semana en Tegucigalpa, donde el cuadro hondureño buscará hacer valer su condición de local para conseguir el boleto a la final, pero el Alajuelense, vigente bicampeón del torneo, querrá llegar a su tercera final consecutiva.

El partido de este jueves en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela, fue dominado en buena parte por el conjunto hondureño, que supo aprovechar la velocidad de sus atacantes y el poderío físico de Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

El primer tiempo terminó empatado sin goles, gracias a que el VAR anuló un tanto al hondureño Pinto por una mano previa de una compañero.

En la segunda mitad ambos equipos arriesgaron un poco más y fue el equipo hondureño, dirigido por el entrenador uruguayo Eduardo Espinel, el que abrió la cuenta por intermedio de Montiel al 74, un minuto después de haber ingresado de cambio.

En la primera pelota que tocó, Montiel pescó en el área chica un cabezazo de Benguché para batir al guardameta uruguayo del Alajuelense, Washington Ortega.

El equipo de casa, al mando del entrenador Oscar Ramírez, se vio obligado a arriesgar y unos minutos después de que Celso Borges estrellara un remate en el horizontal, llegó el empate en una gran jugada individual de Anthony Hernández que culminó con un potente remate cruzado que venció al guardameta Edrick Menjívar.

En los últimos minutos ambos equipos intentaron llevarse la victoria, pero no dispusieron de ocasiones claras.

– Ficha técnica

1.Alajuelense: Washington Ortega, Deylan Paz (Diego Campos, m.60), Aaron Salazar, Alexis Gamboa, Fernando Piñar (Santiago van der Putten, m.33); Celso Borges, Alejandro Bran, Joel Campbell (Creichel Pérez, m.46); Kenyel Michel, Rolando Cisneros y Jason Lucumí (Anthony Hernández, m.60).

Entrenador: Óscar Ramírez.

1.Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Juan Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas, Agustín Mulet (Marcos Montiel, m.73), Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Michaell Chirinos (D. López, m.82), Jorge Benguché y Yustin Arboleda (Jerry Bengston, m.73).

Entrenador: Eduardo Espinel.

Árbitro: el mexicano Jesús López, amonestó a Campbell en el Alajuelense; y a Arboleda y Álvarez en el Olimpia.

Goles: 0-1, m.74: Montiel. 1-1, m.87: Hernández.

Incidencias: Partido de ida de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela.EFE/lb