1-1. Alajuelense, a la final contra Xelajú tras vencer a Olimpia en tanda de penaltis

Tegucigalpa – El Alajuelense, de Costa Rica, venció este jueves en tanda de penaltis por 0-3 al Olimpia hondureño, tras igualar 1-1 en el alargue, y se clasificó a su tercera final consecutiva en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

En el choque de ida ambos habían empatado 1-1.

El partido en Tegucigalpa Olimpia buscaba hacer daño por el extremo izquierdo, con José Mario Pinto como su principal figura en el medio campo.

Pinto era como una lanza corriendo la banda en busca de Jorge Benguché y Jerry Bengtson, los dos hombres de ataque del Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel.

Alajuelense, bicampeón centroamericano, dirigido por Óscar ‘Machito’ Ramírez, hacía lo propio con Ronald Matarrita, Fernando Piñar y Anthony Hernández, este último su mejor jugador, que alimentaban con balones al área en busca de Creichel Pérez y Rashir Parkins en el ataque.

El equipo hondureño abrió la lata en una jugada de Bengtson, quien en veloz carrera le sirvió un pase de tacón a Benguché para que batiera a los 37 minutos al portero del Alajuelense, el uruguayo Washinton Ortega.

Tras el gol del Olimpia, Alajuelense aceleró en busca del empate, que no pudo lograr en el primer tiempo.

En el segundo, Olimpia salió con más ímpetu en busca de ampliar el marcador, con llegadas por los extremos y el centro, pero sin acierto en sus remates.

Alajuelense también insistió por las bandas y el centro, con un fútbol más rápido, y al minuto 71 Anthony Hernández empató con un fuerte disparo dentro del área.

Olimpia reaccionó con más intensidad, pero el juego se fue a tiempo extra de 30 minutos que finalizó con el mismo marcador.

En la tanda de penaltis, Olimpia falló sus tres remates, en piernas de Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché, los últimos dos repetidos porque el portero del rival se adelantó, mientras que Alajuelense fue certero en sus lanzamientos ejecutados por Alexis Gamboa, Ronald Matarrita y Guillermo Villalobos, y se alzó con el triunfo.

Alajuelense se enfrentará en la final con el Xelajú, de Guatemala, que el miércoles eliminó a Real España, de Honduras.

Ficha técnica:

(1) Olimpia: Édrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Facundo Queiróz, Elison Rivas (Carlos Sánchez, m.103); Agustín Mulet (Marcos Montiel, m.83), Jamil Maldonado (Kevin López, m.25), José Mario Pinto, Michaell Chirinos (Maynor Arzú, m.83); Jorge Benguché (Dereck Moncada, m.103) y Jerry Bengtson.

Entrenador: Eduardo Espinel.

(1) Alajuelense: Washington Ortega; Guillermo Villalobos, Celso Borges (Aaron Salazar, m.82), Anthony Hernández (S van der Putten, m.111), Diego Campos (Jeison Lucumí, m.65); Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros (Doryan Rodríguez, m.82), Ronald Matarrita, Fernando Piñar (Deylan Aguilar, m.90); Creichel Pérez (Alejandro Bran, m.97) y Rashir Parkins (Tristan Demetrius, m.117).

Entrenador: Óscar Ramírez.

Goles: 1-0, m.37: Jorge Benguché. 1-1, m.71: Anthony Hernández.

Árbitro: Pierre-Luc Lauziére, de Canadá. Amonestó a Arzú, Rivas, Pinto, Lucumí, Rodríguez, Aguilar y Ortega.

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, ante más de 20,000 espectadores. EFE