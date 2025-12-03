1-1 (9-8). El Nápoles sobrevive en los penaltis ante el Cagliari

Roma – El Nápoles consiguió sobrevivir este miércoles a los octavos de final de la Copa Italia en una tanda interminable ante el Cagliari (1-1 partido, 9-8 penaltis), equipo que por un momento soñó con unos cuartos de final que regresarán al Estadio Diego Armando Maradona cinco temporadas después.

La maldición del Nápoles en los octavos de final de Copa Italia se acabó tras varios años de desastre. Los partenopeos accedieron a los cuartos tras cuatro ediciones sin poder superar esa barrera. Cayeron la pasada campaña ante el Lazio (3-1), en la anterior ante el Frosinone (0-4), en la precedente ante el Cremonese (penaltis) y en la 2021-2022 ante el Fiorentina.

Este año pareció que la historia iba a ser mucho más sencilla cuando Lorenzo Lucca se elevó en el minuto 28 para rematar de cabeza el centro de Antonio Vergara. El Nápoles materializó en ese momento toda su superioridad ante un Cagliari que intenta por todos los medios escapar del descenso en la Serie A. Tiene, por el momento, sólo un punto de margen.

Monopolizó el dominio el combinado napolitano en el Estadio Diego Armando Maradona. Pero sin éxito. Apareció Caprile para desbaratar algunos ataques tímidos de los de Antonio Conte. Y cuando McTominay, que entró en la segunda mitad, tuvo la oportunidad de sentenciar, su zurda le falló cuando tenía disparo claro desde dentro del área.

Y así, entre ocasiones al limbo y posesión estéril, el Cagliari encontró oro en un ataque que por un momento no pareció llegar a ningún lado. Borrelli condujo desde el centro del campo emparejado con Juan Jesús, con espacio. Intentó abrir a banda derecha pero su par taponó el disparo. El balón, en cambio, fue a parar a los pies de Sebastiano Esposito, solo en el área. No falló el delantero en el único que fue entre los tres palos de los sardos.

Era el minuto 67 y el partido quedó reabierto de nuevo. Conte introdujo la artillería pesada en busca de una solución. Pero ni Lang, ni Hojlund, ni Neres pudieron marcar la diferencia en apenas 15 minutos que dispusieron. El partido, inevitablemente, llegó a los penaltis.

Desde los once metros tuvo lugar una batalla tremenda entre lanzadores y porteros. El experimentado Milinkovic-Savic acabó siendo protagonista. Especialista en pararlos, también se sumó a meter uno con un zapatazo en el séptimo turno. Neres pudo antes acabar con la tanda en el quinto penalti tras el error de Felici, pero Caprile le acertó las intenciones.

El resto de penaltis estuvieron lanzados a la perfección. Angulados todos. Hasta que con empate a ocho, a Luvumbo le pesó en exceso la presión y Milinkovic-Savic paró su tímido disparo. Buongiorno, central del Nápoles, no desaprovechó la segunda bola de partido del Nápoles, que ya espera en cuartos de final, ronda que no juega desde la edición 2020-2021, al ganador del duelo entre la ‘Fiore’ y el Como de Cesc Fábregas.

– Ficha técnica:

1 – Nápoles: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesús, Olivera (Lang, m.74); Mazzocchi (Buongiorno, m.68), Vergara (David Neres, m.74), Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino (McTominay, m.60) y Lucca (Hojlund, m.68).

1 – Cagliari: Caprile; Roríguez, Obert, Luperto, Di Pardo; Deiola (Felici, m.85), Adopo; Luvumbo, Kilicsoy (Prati, m.56), Gaetano (Sebastiano Esposito, m.56); Pavoletti (Borrelli, m.56).

Goles: 1-0, m.28: Lucca; 1-1, m.67: Sebastiano Esposito.

Árbitro: J.L. Sacchi. Mostró tarjeta amarilla a Luperto (m.22) y Prati (m.80), por parte del Cagliari.

Incidencias: encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Italia, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona, de Nápoles (sur de Italia). EFE