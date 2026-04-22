1-1 (1-2). Motta levanta un muro que permite soñar al Lazio con la Copa

Roma – El Lazio se impuso este miércoles al Atalanta en la tanda de penaltis de semifinales de la Copa Italia con una estelar actuación del joven portero de 21 años Edoardo Motta, que detuvo cuatro lanzamientos; y se acerca a su octavo título copero seis años después de conquistar el último.

El Atalanta no consiguió la revancha en la Copa Italia -un torneo que sólo ha conquistado en 1963- seis años después de haber perdido la final precisamente ante los ‘biancocelesti’. Éstos, por su parte, aspiraban a conseguir el billete a la final para soñar con su octavo título copero. Y lo trajo las manos de Motta.

La primera parte fue lenta, ambos equipos se tantearon y reinó la igualdad. Ninguno de los dos realizó tiros a puerta antes del descanso, con algunas llegadas aisladas sin peligro real y con los nervios a flor de piel por la importancia del partido. Hubo poco ritmo de juego y escasas acciones ofensivas.

La segunda mitad comenzó con el Atalanta más animado, aunque sin llegar a concretar. Hasta el minuto 60, cuando Éderson dos Santos adelantó a ‘la Dea’ tras aprovechar un balón suelto en el área pequeña. Sin embargo, el gol fue anulado tras la revisión del VAR por una falta de Krstovic sobre el portero del Lazio, Motta.

Tras esta acción, tanto el conjunto local como el visitante intentaron buscar el gol con triple y doble cambio, respectivamente, cerca del minuto 70. Ninguno logró encontrar la manera de abrir el marcador, con dificultades para finalizar las jugadas y con mucho juego disputado en el centro del campo, hasta los últimos minutos.

Un gol desde el córner tras un buen remate de Romagnoli adelantó a los ‘biancocelesti’ a seis minutos del final. El conjunto romano rozó la gloria y acarició la final tras convertir su primer disparo a puerta.

Sin embargo, el Atalanta reaccionó apenas dos minutos después, encontró portería a través de las botas de Pasalic y logró el empate, dando paso a un final abierto en un partido que hasta entonces había transcurrido con poca intensidad. En el último minuto, un cabezazo de Scamacca se encontró con el muro de Motta, que voló para forzar la prórroga.

Ya en el tiempo adicional, el Atalanta volvió a celebrar un gol, un segundo suspiro de ilusión, truncado de nuevo por el VAR. Gol anulado a Raspadori por fuera de juego de Zappacosta, y el partido a penaltis. La lotería de los once metros se la llevó finalmente el Lazio con un muro construido por el joven Motta.

El conjunto dirigido por Maurizio Sarri disputará la final de la Copa Italia el próximo 13 de mayo en su campo, el Estadio Olímpico de Roma, donde le espera el Inter de Milán. El conjunto ‘nerazzurro’ llega tras imponerse el pasado martes al Como 1907 y mantiene vivo el sueño del doblete, con el ‘Scudetto’ también cada vez más cerca.

— Ficha técnica:

1 – Atalanta: Carnesecchi, Scalvini (Ahanor, m.94), Djimsiti, Kolasinac (Kossounou, m.71); Zappacosta, De Roon (Pasalic, m.71), Ederson, Bernasconi (Bellanova, m.56); Zalewski (Raspadori, m.71), De Ketelaere; Krstovic (Scamacca, m.90).

1 – Lazio: Motta; Marusic (Lazzari, m.67), Gila (Provstgaard, m.77), Romagnoli, Nuno Tavares; Basic (Dele-Bashiru, m.77), Cataldi, Taylor; Cancellieri (Isaksen, m.66), Noslin, Zaccagni (Pedro, m.102).

Goles: 0-1, m.84: Romagnoli; 1-1, m.86: Pasalic.

Árbitro: Andrea Colombo di Como. Mostró tarjeta amarilla a Kolasinac (m.30), Palladino (entrenador, m.57) y Scamacca (m.17) por parte del Atañanta; y a Cancellieri (m.37), Sarri (entrenador, m.73) y Lazzari (m.120) por parte del Lazio.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa Italia, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte). EFE