1-0. Zirkzee regala al Manchester United el primer triunfo de la ‘Premier’

Redacción deportes – Cuando escaseaban las fuerzas en la recta final del primer partido del curso, con el partido roto y la opción de caer hacia cualquier lado, apareció un recién llegado como Joshua Zirkzee para marcar el gol que tanto mereció Casemiro, y dar el triunfo al Manchester United en Old Trafford ante un Fulham que pide a gritos refuerzos.

El banderazo de salida a la temporada en la ‘Premier League’ deparó un duelo tan abierto como igualado, de la intensidad que asegura cualquier cita del fútbol inglés, con emoción hasta el último suspiro por el desacierto de los primeros días de curso. Por ímpetu lo mereció Casemiro. El impulso fue de Onana con dos grandes paradas. El acierto lo puso Zirkzee en su debut en Old Trafford, procedente del Bolonia.

Entró a la hora del partido, cuando el Manchester United adolecía de un delantero centro puro, y decidió en el 87, a tres del final en una acción que inició abriendo a banda, incorporándose con rapidez y rematando de primera cruzado para dar el triunfo a su nuevo equipo. Un duro castigo para el Fulham que, por momentos, mereció mejor fortuna.

Había conquistado Old Trafford en su última visita, el pasado curso, pero ha perdido referentes que no han sido repuestos. Pese a ello el Fulham fue siempre valiente. Tuvo más balón en el primer acto, cuando encontró con la velocidad de Adama Traoré la forma con la que hacer daño. Buscó a Iwobi, que no precisó el remate en la primera, y chutó arriba la segunda.

Al United le costó entrar en el partido, con peores lecturas y mal repliegue defensivo. Fue salvado por Onana, con un vuelo y mano cambiada al disparo de Tete. La incorporación de un lateral derecho al que nadie supo frenar hasta que su disparo lejano tomó rumbo a la escuadra.

No le gustaba el cariz que tomaba el partido a Casemiro que tiró de galones. La reacción del Manchester United llegó desde sus precisas incorporaciones ofensivas. Hasta tres testarazos, el más peligroso tras córner cuando picó el balón y acarició la cruceta. Un derechazo que no encontró puerta. Una volea arriba. Un pase entre líneas al movimiento de Bruno Fernandes que permitió lucirse a Leno en el mano a mano.

El portero alemán salió airoso de los dos capítulos de la misma acción. La primera, responsabilidad suya por un grave error en salida de balón con los pies que salvó con reflejos. Cuando los ‘diablos rojos’ presionaron, el Fulham sufrió.

Pero tardó en encontrar el premio y pudo caer de cualquier lado en una segunda parte de mayor intercambio de golpes. La ausencia de control creció según se fue apagando el físico. Equipos cortos de forma y de plantilla en el caso de un Fulham al que se le hizo largo el duelo.

De la misma manera que al contragolpe amenazó Rashford y perdonó Mount o que Mainoo acarició el poste con un disparo desde la frontal en la mejor jugada de equipo, cuando los de Ten Hag aumentaban la velocidad en las asociaciones, el Fulham la volvió a tener y a perdonar. Con una chilena imposible de Rodrigo Muniz quie rebotó en un defensa y se envenenó. El balón llovido lo salvó arriba Onana en su segundo vuelo salvador.

Las opciones del Fulham se enterraron en un contragolpe con clara superioridad que salvó bajo palos Lisandro a los 74 minutos. Ya estaban en el campo Garnacho, para aumentar la electricidad ofensiva del Manchester United, y Zirkzee, para poner precisión al servicio desde la derecha del argentino. Poco importó ya que en el añadido Garnacho fallase a puerta vacía el gol que ningún futbolista desea perdonar.

. Ficha técnica:

1 – Manchester United: Onana; Mazraoui (Evans, m.81), Maguire (De Ligt, m.81), Lisandro Martínez, Dalot; Casemiro, Mainoo (McTominay, m.84); Amad (Garnacho, m.60), Mount (Zirkzee, m.60), Bruno Fernandes; y Rashford.

0 – Fulham: Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Pereira (Reed, m.91), Lukic (Stansfield, m.91); Traoré (Wilson, m.79), Smith Rowe (Cairney, m.64), Iwobi; y Rodrigo Muniz (Raúl Jiménez, m.79).

Gol: 1-0, m.87: Zirkzee

Árbitro: R. Jones. Amonestó a Mount (18), Maguire (40) por el Manchester United; y a Bassey (25), Pereira (70) y Cairney (73) por el Fulham.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la ‘Premier League’ disputado en Old Trafford. JS