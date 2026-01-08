1-0. Olimpia vence al Marathón y suma su copa 40 de la Liga Nacional

Tegucigalpa – El Olimpia se coronó campeón del Torneo de Apertura 2025 tras vencer 1-0 al Marathón en el partido de vuelta de la final en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.

– Este es el cuadragésimo título de Liga Nacional que consigue el Olimpia, el máximo ganador del fútbol hondureño e igualó a Saprissa con más ligas en Centroamérica.

El inicio del partido fue parejo, en la que ambos clubes buscaron la iniciativa de llegar al área, con mayor posesión del balón para los Verdolagas.

Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, los Merengues se fueron posicionando del balón y empezó a encerrar al Marathón, sin dejarle opciones de lograr una jugada de contragolpe.

Alexy Vega se animó un disparo de tiro libre que controló sin problemas el arquero Edrick Menjívar.

Un gol bastó a Olimpia para ganar la copa.

Olimpia casi se pone en ventaja en una jugada que iba a ser autogol de Marathón al minuto 34, pero al final la pelota se fue al tiro de esquina.

Posteriormente, Marathón tuvo una oportunidad con un contagolpe de Odin Ramos, pero cuando se acercaba al área se resbaló, quiso mandar un pase, pero volvió a caerse.

La primera jugada de peligro del segundo tiempo la hizo el Olimpia en el minuto 51, con un tiro libre directo ejecutado por Edwim Rodríguez que pasó a un costado del arco del portero canalero.

La única anotación del partido sucedió en el minuto 54, con un gran pase de Jorge Álvarez a José Mario Pinto que ingresó al área, con un recorte se quitó la marca de un defensor y definió con un remate cruzado de derecha para vencer a Samudio.

Olimpia igualó a Saprissa con más títulos locales en sus respectivas ligas en Centroamérica.

El partido se paró en el minuto 66, y se paralizó por 10 minutos por la interrupción del servicio de energía en uno de los postes del estadio Chelato Uclés.

Marathón lo intentó con una jugada de Vega por la banda izquierda, mandó un centro al área, pero ni el argentino Nicolás Messiniti ni Rubilio Castillo pudieron llegar al balón.

Finalmente, el club sampedrano intentó, pero no encontró la fórmula ni el fútbol para lograr inquietar a Menjívar en la portería. AG

El insaciable Olimpia sigue agrandando su historia al ganar su copa 40 en Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/2QGfc1RIbN — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 8, 2026