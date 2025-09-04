1-0. Haaland, de penalti, da el triunfo a Noruega

Redacción deportes – El delantero del Manchester City agrandó sus cifras goleadoras y su rendimiento con el tanto anotado ante Finlandia que, además de dar la victoria a Noruega en el encuentro amistoso acumula ya 43 tantos con su selección.

El futbolista del City hizo el único gol del encuentro en el minuto 19. Son ya 43 dianas en los 44 partidos que ha jugado Haaland con la selección que ahora dirige Stale Solbakken.

Erling Haaland, que ha firmado dieciséis tantos en sus últimos trece compromisos con Noruega, solo jugó la primera parte ante Finlandia. Después fue sustituido y dejó su sitio al delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth, que disputó la segunda parte.

Noruega se medirá el próximo martes a Moldavia en la quinta jornada del Grupo I de la fase de clasificación para el Mundial. El cuadro de Solbakken lidera la clasificación con cuatro victorias en otros tantos partidos jugados. Aventaja en seis puntos a Israel, segundo y en nueve a Italia aunque lleva dos partidos menos. EFE