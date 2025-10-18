1-0. El triunfo de Giuliano, Almada y Oblak

Madrid – Peleado el Atlético de Madrid con el gol durante más de una hora y frustrado por las paradas concretas y decisivas de Sergio Herrera, surgió en el minuto 69 la conexión argentina entre el desbordante Giuliano Simeone por la banda derecha para el pase atrás y el gol del 1-0 de Thiago Almada para provocar la imprescindible victoria ante Osasuna (1-0), salvada después por una parada definitiva de Oblak ante Budimir.

Empatado la anterior jornada en Vigo, ganador horas antes el Barcelona, a la espera del resultado del Real Madrid en Getafe, no le quedaba otra al Atlético que ganar, tan urgido como encara cada encuentro en el Metropolitano después de cada salida. En su casa se reconforta: 13 de 15 puntos. Y cinco triunfos seguidos como local incluida la Champions.

Le costó al Atlético. Debió poner Simeone a todos sus recursos en liza, antes o después del gol a favor. Siempre con Julián Alvarez, de inicio con Baena y Griezmann, avanzado el encuentro con Sorloth y Almada, cuya reaparición, después de siete encuentros sin competir por una lesión, fue decisiva para superar el enredo que expresaba entonces el 0-0, como lo fue luego el portero esloveno para guardar el triunfo.

Almada había entrado en el minuto 62 por Baena, que es fútbol para el Atlético. Un salto. Aún intermitente, aún en proceso, todavía necesita más constancia, pero su esperado regreso al once (desde su lesión contra Espanyol, apenas había jugado los minutos finales de los duelos con el Real Madrid, el Eintracht y ante el Celta) alumbró unas cuantas jugadas de vértigo, precisión y desborde que pusieron a Osasuna al borde del gol en contra al inicio.

Por dentro, como más le gusta a Simeone, asociado a Koke en la construcción, con Pablo Barrios a la derecha y Nico González a la izquierda (Giuliano Simeone fue suplente), pero también liberado para cualquier ruptura hacia arriba, entre la defensa rival, su fichaje más preciado del verano alcanzó aún más dimensión cuando conectó con Julián Alvarez.

El 1-0 en el minuto 9, finalmente anulado, respondió a la tremenda expectativa, a esa sociedad innata, que surge por la visión y la técnica de los protagonistas. Del atacante argentino, que controló en un lado y se centró hasta que desmontó la defensa rival, y del internacional español, que abrió la vía para el pase de su compañero. Puro juego.

No daba crédito Simeone, enfadado, cuando el árbitro, Ricardo de Burgos, fue a revisar el gol. Aún menos cuando decidió anularlo. Incrédulo. La situación de Griezmann, en fuera de juego posicional, es la causa. No intervino de forma voluntaria, pero Boyomo chocó a su espalda en su idea de ir al cruce, al que quizá nunca habría llegado. El colegiado lo entendió suficiente.

Sergio Herrera frustró la siguiente jugada, cada vez más habituales en este ‘nuevo’ Atlético. Una transición rápida, concisa, que involucra a varios jugadores, en los que el balón pasa de un lado a otro sin darle ninguna opción de respuesta a sus marcadores. Surgió en Baena, desde el propio campo del Atlético, continuó en Nico, en Julián Alvarez y en Pablo Barrios y concluyó en el remate de Griezmann. Su mano derecha fue magnífica.

Otro aviso para Osasuna, que tenía claro su fórmula ofensiva: las aventuras de Víctor Muñoz. Trepidante, de conducción vertical, incluso a veces alocada, generó inquietudes, provocó faltas (una, lanzada por Rubén García y rematada por Torró exigió la intervención indispensable y meritoria de Oblak) y remarcó la viveza de Osasuna siempre a la contra, que asustó de nuevo, por medio de Víctor, con otra carrera y un derechazo fuera. Una buena prueba para Giménez, titular y de vuelta a la competición 119 días después.

Fuera de acción Rosier, en Osasuna, y Nico González, en el Atlético, por diferentes percances en el accidentado final del primer tiempo, cerrado con un tiro centrado de Baena y con otra ocasión de Julián Alvarez, el partido siguió 0-0 más allá del descanso.

Necesitaba más el Atlético, que trasladó toda la disputa al terreno de Osasuna. El equipo navarro se encomendó a su sistema defensivo, preparado para la resistencia, cada vez más atrás, cada vez más exigido, cada vez más al filo, puesto a prueba por los extremos, por los centros laterales, aún sin rematador rojiblanco entre el alivio de Lisci y su equipo.

Primero probó Barrios, después Llorente, atrapados los dos intentos por Sergio Herrera, en la decidida ya ofensiva del Atlético, volcado sobre el campo contrario, a la espera de un instante de inspiración entre tantos recursos, entre Baena, Julián Alvarez, Griezmann…. Después, con la entrada de Alexander Sorloth por el francés. Más altura.

De nuevo emergió Sergio Herrera, esta vez con el pie derecho, para negarle el gol a Julián Alvarez, a Giménez le faltaron unos centímetros para celebrar el tanto en un cabezazo y Sorloth conectó su testarazo demasiado alto en un nuevo servicio al área del Atlético, netamente superior, pero también con el susto en el cuerpo en tres remates seguidos del equipo navarro en la otra área, en un barullo en el área que salió cara para los rojiblancos.

Y encontró el 1-0 tan buscado. Giuliano Simeone es pura velocidad. Su cambio de paso, con una arrancada imparable, desbordó a Abel Bretones, para alcanzar la línea de fondo y entregar el gol a Thiago Almada. En su reaparición logró lo que nadie había conseguido en una hora. Minuto 69. Su primer gol con el Atlético, compartido con Giuliano. Una victoria imprescindible, concluida entre el temor final y un paradón de Oblak. Osasuna aún no ha puntuado como visitante.

Ficha técnica:

1 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Pablo Barrios, Koke (Gallagher, m. 55), Álex Baena (Almada, m. 62), Nico González (Giuliano, m. 42); Griezmann (Sorloth, m. 55) y Julián Alvarez (Raspadori, m. 82).

0 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Benito, m. 41), Boyomo, Catena, Herrando (Raúl, m. 75), Bretones; Moncayola (Iker Muñoz, m. 85), Torró (Kike Barja, m. 75), Rubén García (Moi Gómez, m. 62); Budimir y Víctor Muñoz (Becker, m. 85).

Gol: 1-0, m. 69: Almada.

Árbitro: Ricardo de Burgos (C. Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla al local Koke (m. 28) y a los visitantes Catena (m. 66) y Moncayola (m. 81).

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 62,884 espectadores. Al inicio del encuentro, los jugadores de ambos equipos permanecieron 15 segundos sin jugar el balón como protesta por “la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga” sobre el Villarreal-Barcelona, que se disputará el próximo 20 de diciembre en Miami, en Estados Unidos. EFE