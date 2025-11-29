1-0. El Milan se asoma al liderato con polémica

Roma – El Milan redujo este sábado la efusividad del Lazio (1-0) con una victoria solidaria, trabajada y personificada en el tanto decisivo del luso Rafael Leao y en la decisión del colegiado de no pitar penalti en el minuto 100 de partido, pese a que el VAR le pidió que revisara la jugada, lo que coloca al Milan virtualmente líder a la espera de lo que suceda en el partido de la jornada que enfrenta a Roma y Nápoles en la capital italiana.

Después de la gran victoria en el derbi ante el Inter, el Milan confirmó sus intenciones como equipo sólido. No encajó ante los ‘nerazzurri’ y volvió a mantener a cero su puerta ante un Lazio que presentó batalla incansablemente. Maignan, que ya paró un penalti la pasada jornada, volvió a ser clave con una mano salvadora en los primeros compases del duelo, en un remate de cabeza a bocajarro de Mario Gila.

A partir de ahí, superando ese momento de dificultad inicial, el Milan tomó el control de un duelo muy igualado. La diferencia, al final y como siempre, la marca la plantilla de Massimiliano Allegri. Ya no es solo que Maignan esté a un nivel altísimo, es que Luka Modric es el timón de los ‘rossoneri’ dirigiendo a su compás todo el juego en San Siro. Otra exhibición del croata, titular indiscutible y prácticamente insustituible.

También la calidad arriba significa puntos. Porque Saelemakers como carrilero derecho y la doble punta arriba formada por Nkunku y Leao es letal. Inició la jugada Saelemaekers. Todo fue al primer toque. Fofana, en la frontal, vio el desmarque de Tomori. Le cedió en profundidad. El central inglés llegó a línea de fondo con lo justo para sacar un centro raso potente que, en área pequeño, encontró a Rafael Leao, de nuevo héroe milanista para decidir un partido fundamental para las aspiraciones de ‘Scudetto’ del equipo.

El Milan, que no juega competición europea, saboreó entonces una victoria que estuvo a punto de dejar escapar en el tiempo añadido. Porque en un remate de Romagnoli en el minuto 95, casi con el tiempo cumplido, impactó en el codo de Pavlovic. El colegiado no señaló nada, pero el VAR le pidió que revisara la jugada. Allegri estalló y se ganó la roja sin que ni siquiera el árbitro hubiera llegado al monitor.

Y tras varios minutos de incertidumbre, de revisión, llegó el anuncio del colegiado en el minuto 100. Reconoció la mano, pero señaló falta previa en el lance del juego. La victoria se quedó en Milán, que puede ser líder de nuevo al final de la jornada. El jueves, revancha para el Lazio en los octavos de final de Copa Italia, que enfrentará de nuevo a estos equipos.

— Ficha técnica:

1 – Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Loftus-Cheek, m.65), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao y Nkunku (Ricci, m.82).

0 – Lazio: Provedel; Pellegrini (Tavares, m.85), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino (Dele Bashiru, m.62), Basic (Noslin, m.85); Zaccagni, Isakesen (Pedro, m.70) y Boulaye Dia (‘Taty Castellanos, m.62).

Goles: 1-0, m.51: Leao.

Árbitro: Giuseppe Collu. Mostró tarjeta amarilla a Tomori (m.26), Gabbia (m.64), Ricci (m.90) por parte del Milan; y a Pellegrini (m.57), Romagnoli (m.73), Zaccagni (m.103) por parte del Lazio. Expulsó a Massimiliano Allegri (entrenador, m.97) del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Lorenzo Buffon, histórico exportero del Milan que jugó también en el Inter, Fiorentina o Genoa, entre otros; además de familiar de Gianluigi Buffon. EFE