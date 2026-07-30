1-0. El mexicano Cisneros da al Alajuelense una trabajada victoria contra el Xelajú

San José – Un solitario gol del delantero mexicano Ronaldo Cisneros le dio este miércoles a la Liga Deportiva Alajuelense costarricense una sufrida victoria en casa frente al Xelajú guatemalteco, en partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Corría el minuto 75 en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela, cuando Cisneros rompió el empate con un gran remate cruzado desde fuera del área que, por su colocación pegada al vertical, hizo imposible que el portero Minor Álvarez pudiera hacer algo para evitar la anotación.

El gol fue un premio para la mejoría que mostró el vigente tricampeón del torneo en el segundo tiempo con los cambios que implementó el entrenador español Ismael Rescalvo, luego de una primera mitad dominada por un equipo guatemalteco que no tuvo pegada para transformar en gol las ocasiones que generó.

El centrocampista Antonio López fue la principal figura del Xelajú y el que estuvo más cerca de marcar un gol para su equipo, pero el poste y las buenas intervenciones del guardameta uruguayo Washington Ortega mantuvieron en cero la portería alajuelense.

La más clara fue un remate de López que se estrelló en el vertical y luego fue el portero Ortega el que le negó el gol al centrocampista guatemalteco al desviar al tiro de esquina un disparo que amenazaba por meterse pegado al horizontal.

Dominó el Xelajú todo el primer tiempo y cerca del descanso Ortega volvió a salvar a su equipo cuando rechazó la pelota tras un buen remate de cabeza de Aparicio.

En el segundo tiempo el español Rescalvo renovó la media cancha del Alajuelense con el ingreso de Celso Borges y todo cambió para el conjunto costarricense que comenzó a tener claridad para atacar y más orden defensivo.

Un pase de Borges a Cisneros al 75 originó el gol del delantero mexicano, lo que obligó al conjunto visitante a atacar desesperadamente en el último cuarto de hora con más ímpetu que buen fútbol.

De nuevo Antonio López estuvo cerca de anotar con un remate de tiro libre que es escapó apenas a un costado del vertical.

En los últimos minutos el Alajuelense se dedicó a proteger la victoria y a tratar de sentenciar el cotejo en alguna jugada de contragolpe.

Con este resultado, tras la primera jornada el Diriangén nicaragüense y el Alajuelense lideran el grupo A de la Copa Centroamericana con 3 puntos, mientras que el Xelajú, el Luis Ángel Firpo salvadoreño y el Plaza Amador panameño aún no suman unidades. JS