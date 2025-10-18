1-0. El ‘Cholito’ Simeone castiga al Nápoles

Roma – El argentino Giovanni Simeone se reencontró este sábado con su pasado, con un Nápoles al que elevó a lo más alto de Italia dos veces, con el equipo que le vio explotar y jugar en Liga de Campeones y al que batió con la camiseta del Torino (1-0) como autor de un gol que, lejos de celebrar, apunto estuvo de llevarle a las lágrimas.

Porque, como el mismo dijo cuando anunció su marcha del club partenopeo, en Nápoles se llora dos veces. Una cuando llegas y otra cuando te vas. Muy cerca estuvo de llorar una tercera vez la nueva referencia del ‘Toro’, convertido en una coctelera de emociones cuando marcó el tanto. Entre la alegría y la decepción, entre la felicidad y la tristeza, buscó el respeto para dos aficiones a la vez.

Cumplió la ley del ex en su máximo esplendor. Simeone, que hace unos meses era feliz en Nápoles, marcó el tanto decisivo tras dejar por los suelos al serbio Vanja Milinkovic-Savic, que hace unos meses era el capitán del Torino. Curioso también como la asistencia llegó de un jugador del Nápoles. Involuntaria, eso sí. Gilmour intentó rascar un balón de los pies de Adams y acabó dejándolo en tierra de nadie.

Y ahí, en territorio neutro, en zona gris, Simeone es donde mejor se mueve. Apareció a la media hora cómo quien espera ese rechace fortuito. E hizo algo todavía más difícil. No se precipitó cuando tenía disparo fácil. Esperó la entrada de Di Lorenzo, al que dejó en el suelo. Y eligió perfectamente el amago ante Milinkovic-Savic para definir con su zurda a puerta vacía. No lo disfrutó, pese a que pareciera una diana con ensañamiento. Sus compañeros casi tuvieron que consolarle por marcar al equipo que le permitió tocar el cielo con una ciudad entera.

En ese gol cimentó el asalto del Torino al Nápoles, al que podría dejar sin liderato si el Roma no pierde ante el Inter. Consiguió de nuevo Baroni, técnico del combinado turinés, erigirse otra vez como una suerte de criptonita para, también, su propio pasado. Era una noche de reencuentros. Simeone, Milinkovic-Savic y Baroni, aunque este último ya es más rutinario.

El técnico eliminó al Nápoles de Copa Italia la pasada campaña, como entrenador del Lazio. Y en Serie A, le ganó un partido y empató el otro. Curioso que el Torino, que solo había ganado un partido en liga, consiga hacerlo contra el Nápoles. Baroni, en 1990, a centro de Maradona, marcó el tanto decisivo para que el Nápoles y el propio astro argentino levantaran el segundo ‘Scduetto’ de su historia.

Seguro las inesperadas ausencias de Scott Mctominay y de Rasmus Hojlund por lesión condicionaron el choque, mermaron a los vigentes campeones. Pero el Torino supo cómo gestionar los tiempos ante un Nápoles que, si bien mantiene la esencia de Antonio Conte, no es tan clínico como antes. Es más predecible, más fácil de defender incluso si está buena parte de la segunda mitad dominando, como en este caso.

Ni el guante de De Bruyne, ni la velocidad de Spinazzola, ni el oportunismo habitual de Anguissa desde segunda línea. El gol de Noa Lang en el 94 quedó en nada por fuera de juego. Nada salvó esta vez al Nápoles en Turín, donde se marchó castigado por su querido ‘Cholito’ Simeone, con el recuerdo todavía reciente de los goles clave que marcó para ganar dos ‘Scudetti’.

– Ficha técnica:

1 – Torino: Israel; Tamèze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (Ismajli, m.84), Vlasic (Gineitis, m.75), Nkounkou (Biraghi (m.75); Adams (Zapata, m.84) y Simeone (Ngonge, m.62)

0 – Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (Buongiorno, m.63), Olivera (Lang, m.63); Anguissa, Gilmour (Elmas, m.82), De Bruyne; Neres (Politano, m.74), Spinazzola y Lucca (Ambrosino, m.74).

Goles: 1-0, m.32: Simeone.

Árbitro: M. Marcenaro. Mostró tarjeta amarilla a Israel (m.48) por parte del Torino; y a Juan Jesús (m.10), Lang (m.94) por parte del Nápoles.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Olímpico Grande Torino de Turín (norte). EFE