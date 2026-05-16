1-0. El campeón Oporto se despide con victoria y el regreso del argentino Nehuén Pérez

Lisboa – El campeón Oporto cerró este sábado su participación en la Liga Portugal con una victoria por 1-0 ante el Santa Clara que coincidió con el regreso a los terrenos de juego del central argentino Nehuén Pérez, tras ocho meses de baja por lesión.

Pérez, que sufrió una rotura del tendón de Aquiles el pasado 13 de septiembre, durante la quinta jornada, saltó al campo en el minuto 82 bajo una fuerte ovación de los 50.000 aficionados en el Estádio do Dragão, y tuvo en sus pies una de las mejores ocasiones de gol de su equipo.

El único tanto en el encuentro del campeón en una trigésima cuarta y última jornada llena de fiesta dentro y fuera del estadio llegó en el minuto 69, cuando el defensa brasileño del Santa Clara Sidney Lima interceptó mal un centro y acabó metiendo el balón en su propia portería.

El Oporto pone así fin a su exitosa Liga con un balance de 28 victorias, 4 empates y dos derrotas, además de ser la defensa menos batida de la competición, con solo 18 goles en contra.

El internacional español Samu Aghehowa, a pesar de llevar sin jugar desde febrero debido a una rotura del ligamento cruzado, fue por segundo año consecutivo el máximo goleador de los blanquiazules, con 14 goles ligueros y 20 en todas las competiciones.

Los ‘dragones’, que ya celebraron junto a sus seguidores cuando conquistaron el título hace dos semanas, continuarán hoy con las festividades en varios puntos de la ciudad norteña de Oporto, donde se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y se han cortado varias calles.

Espectáculos pirotécnicos y de drones o conciertos de artistas como el irlandés Gavin James, quien cerrará la noche después de que el equipo haya sido recibido en el ayuntamiento local, formarán parte de una noche que no terminará hasta la madrugada. EFE