1-0. Ecuador celebra con triunfo sobre Argentina el pase a su quinto Mundial

Guayaquil (Ecuador) – La selección de Ecuador cerró este martes con broche de oro las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 al reencontrarse con la victoria en la última fecha ante Argentina, a la que se impuso por 1-0 con un gol de penalti de Enner Valencia.

En su partido número 100 con la selección, ‘Superman’ Valencia llegó a los 47 goles con la Tri en el tiempo añadido del primer tiempo, tras un penalti sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán por una falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado, que se mantuvo en cancha hasta el término del primer tiempo.

Así el combinado ecuatoriano rompió una racha de cuatro empates consecutivos sin goles en las eliminatorias.

El primer tiempo transcurrió sin demasiados percances hasta la jugada del penalti y la expulsión de Nicolás Otamendi, lo que inclinó el encuentro a favor de Ecuador hasta que el ecuatoriano Moisés Caicedo también fue expulsado y entonces la Albiceleste buscó sin éxito el empate.

La primera ocasión de la Tri fue de Plata, pero su remate de cabeza se perdió por el costado izquierdo del arco de ‘Dibu’ Martínez, quien a la jugada siguiente evitó el gol en un remate de Valencia al minuto 7.

Las desprendidas al ataque de Nilson Angulo por el costado izquierdo de Ecuador incomodaron en varias ocasiones a Leonardo Balardi y Gonzalo Montiel, que debieron extremarse y mostrar toda su fortaleza sobre el joven atacante.

Un pase profundo de Caicedo para Valencia llevó a Nicolás Otamendi a cometerle una falta al atacante que Roldán sancionó con tarjeta roja para el albiceleste, al minuto 31.

Los ecuatorianos reclamaron al árbitro Roldán por una fuerte entrada de Tagliafico sobre Preciado dentro del área argentina. El atacante sangró tras el impacto, y tras una prolongada revisión en el VAR, el colombiano decretó la pena máxima, pero Tagliafico quedó libre de castigo tras la agresión.

Valencia batió a ‘Dibu’ Martínez con un potente disparo al centro.

En el comienzo del segundo tiempo, Caicedo lanzó un pase preciso, pero Pedro Vite no alcanzó a controlar el balón, al que se anticipó en llegar Martínez.

Así, Caicedo fue expulsado, al minuto 50, al ver la segunda tarjeta amarila.

Con diez futbolistas por cada equipo, Argentina aplacó el ritmo de las acciones, adelantó sus líneas y le creó dificultades al sistema defensivo del local.

Un mal rechace de Willian Pacho permitió a Giovani Lo Celso, que había reemplazado Rodrigo De Paul, hacer un remate que supuso la mejor ocasión de Argentina para el empate.

– Ficha técnica:

1. Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado (m.46, Jhon Yeboah) (m.93, Alan Minda), Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Nilson Angulo (m.59, Jordy Alcívar); Gonzalo Plata (m.69, Kevin Rodríguez) y Enner Valencia (m.59, Kendry Páez).

Seleccionador: Guillermo Martino.

0. Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Belardi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul (m.69, Giovani Lo Celso), Leandro Paredes (m.62, Franco Mastantuono), Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone (m.37, Juan Foyth); Nicolás González y Lautaro Martínez (m.63, Julián Álvarez).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Gol: 1-0, m.45+13 de reposición: Enner Valencia.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia. Amonestó a Lautaro Martínez (m.8), Caicedo (m.16), Plata (m.26), Preciado (m.45), Tagliafico (m.65) y Belardi (m.80). Expulsó a Otamendi por roja directa (m.31) y a Caicedo por doble tarjeta amarilla (m.50).

Incidencias: partido de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, disputado en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, de Guayaquil, ante unos 40,000 espectadores. EFE