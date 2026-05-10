1-0. Doué sitúa al PSG a un punto de ser campeón

Redacción deportes – Después de una cantidad inusual de ocasiones falladas, sin gol cuando alcanzó la veintena de remates, Desiré Doué agarró el balón, tomó la responsabilidad, condujo desde la banda izquierda hacia el medio sobre el borde del área para soltar el derechazo ganador, que acerca al París Saint-Germain a un solo empate de ser de nuevo campeón, tras su victoria por 1-0 sobre el Brest.

Hay dos oportunidades. La primera, este miércoles, cuando visitará al Lens, el segundo de la clasificación, el único que puede alcanzarlo, a seis puntos de distancia con seis por jugar. La segunda, el próximo domingo, cuando jugará, también fuera de casa, contra el París FC. En cuanto sume, en uno u otro lugar, ratificará un título más que previsible.

Entre las rotaciones casi al completo en el once del conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez, después de su clasificación para la final de la Liga de Campeones del pasado miércoles contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena. Sólo repitieron Marquinhos y Fabián Ruiz. Nadie más. El resto fueron nuevos, incluido el portero Renato Marín. 19 años.

Bajo la intensa lluvia, parado el encuentro en el inicio del segundo tiempo por la humareda de las bengalas y con una cantidad ya apreciable de ocasiones en la primera parte para el vigente campeón de la liga francesa y de la máxima competición europea, el técnico español movió fichas para rebuscar el triunfo, con Doué, Kvaratskhelia y Dembele.

Ya palabras mayores para la ofensiva del PSG frente a la resistencia del Brest, entre los gestos de incredulidad de Luis Enrique, aún más cuando un derechazo de Mayulu lo repelió el travesaño de la portería de Coudet, sin encontrar la fórmula para batirlo cuando el cronómetro avanzaba ya hacia el tramo final del encuentro, con la frustración local.

A cuarto hora del final, la estadística era muy descriptiva: 17 remates del París Saint-Germain por sólo dos del Brest, pero con el 0-0 todavía en el marcador del Parque de los Príncipes, con la inquietud que eso significaba para el conjunto parisino, hasta que Doué se inventó el triunfo, con una conducción en horizontal y un derechazo perfecto entre la celebración eufórica de Luis Enrique. El título está a un punto. Quedan dos jornadas.

En el resto de partidos de este domingo, el Lyon cayó por 2-1 contra el Toulouse, el Rennes venció 2-1 al París FC, el Mónaco cayó por 0-1 con el Lille, el Lorient goleó 0-4 al Metz, el Marsella reencontró el triunfo por 0-1 ante el Le Havre y el Auxerre dio un paso hacia la permanencia, tras vencer por 2-1 al Niza.

– Ficha técnica:

1 – París Saint-Germain: Renato Marín; Zabarnyi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández; Kang in Lee (Doué, m. 53), Fabián (Kvaratskhelia, m. 62), Dro; Mayulu, Gonçalo Ramos (Dembele, m. 61) y Barcola (Joao Neves, m. 68).

0 – Brest: Coudet; Chotard, Díaz, Le Guen, Guindo; Doumbia (Labeau Lascary, m. 67); Del Castillo (Balde, m. 88), Tousart (Makalou, m. 88), Magnetti, Dina Ebimbe; Ajorque.

Gol: 1-0, m. 83: Doué.

Árbitro: Jerome Brisard.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la liga francesa, disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 40,000 espectadores. EFE