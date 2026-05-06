1-0. Barcelona estropea la noche de Boca

Guayaquil (Ecuador)- Barcelona sumó este martes sus primeros 3 puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores despúes de 4 intentos y aunque permanece en el fondo de la clasificación, estropeó la noche de Boca Juniors, que quedó estacionado con 6 puntos, los mismos que tienen Universidad Católica y Cruzeiro.

La cuarta jornada del Grupo D se completará este miércoles en territorio chileno con el choque entre universitarios y los de Belo Horizonte.

El argentino Héctor Villalba sentendió el partido el minuto 72 tras culminar un contragolpe.

Las condiciones del campo no fueron las mejores para las propuestas de juego de ambos equipos debido a la lluvia que cayó antes y durante el primer tiempo del partido.

Santiago Ascacibar y Ayrton Costa desperdiciaron la primera oportunidad de gol y en última instancia salvó el portero José Contreras.

Desde el minuto 33, Boca Juniors jugó con un hombre menos por la expulsión de Ascacibar, aunque Barcelona también quedó con 10 en la última acción del primer tiempo por falta del centrocampista argentino Milton Céliz.

Cerca del descanso, Aranda lanzó un pase profundo para Merentiel, cuyo remate a puerta controló Contreras.

La ansiedad de Barcelona por ganar el encuentro lo llevó a dejar espacios en su defensa, por lo que Boca comenzó a crear mejores llegadas obligando al portero Contreras a convertirse en figura.

Sobre el final del partido, García salvó del segundo gol a Boca tras una rápida salida de Villalba, que decidió rematar y no habilitar a Miguel Parrales que acompañaba la acción.

Mientras Boca Juniors recibirá el próximo 19 de mayo a Cruzeiro, Barcelona visitará el día 21 a Universidad Católica por la quinta y penúltima fecha del Grupo D.

Ficha técnica:

1. Barcelona: José Contreras: Bryan Carabalí (m.83, Willian Vargas), Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez (m.83, Jean Carlos Montaño), Byron Castillo (m.60, Héctor Villalba); Jefferson Wila (m.70, Miguel Parrales) y Darío Benedetto (m.46, Jefferson Intriago).

Entrenador: César Farías.

0. Boca Juniors: Leandro Brey (m.24, Javier García); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado (m.89, Ángel Romero), Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda (m.60, Exequiel Zeballos), Miguel Merentiel (m.60, Alan Velasco)y Milton Giménez.

Entrenador: Claudio Úbeda.

Gol: 1-0, m.72: Héctor Villalba.

Árbitro: Carlos Betancur, de Colombia. Expulsó a Ascacibar (m.33) y Celiz (m.45+6). Y amonestó a Aranda, Merentiel, Castillo, Benedetto, Carabalí, Lugo, Rangel y Costa.

Incidencias: Partido de la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores jugado este martes en el estadio Monumental en Guayaquil. EFE/lb