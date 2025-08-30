1-0. Anguissa salva al Nápoles en el último segundo

Roma- El Nápoles se salvó este sábado en el último suspiro, cuando todo parecía encaminado a un empate ante el Cagliari (1-0) que el camerunés Zambo Anguissa evitó en el minuto 95 de un partido en el que, eso sí, el vigente campeón evidenció su necesidad de fichar un delantero centro titular tras la lesión de larga duración del belga Romelu Lukaku.

El danés Rasmus Hojlund es el elegido para heredar el protagonismo en el once de Conte. Ya está en Italia y este mismo domingo pasará el reconocimiento médico para después firmar con la entidad partenopea. Lorenzo Lucca, titular en estas dos primeras jornadas, no ha marcado gol. Los únicos tantos de los ‘azzuri’ los firmaron el belga Kevin De Bruyne y el escocés Scott McTominay, en la primera jornada; y Anguissa en esta segunda.

El centrocampista es un actor principal en el éxito del Nápoles. Y lo volvió a demostrar como acostumbra, con acciones decisivas en momentos desesperados. No se jugó más en el Maradona después del tanto. Así de cerca estuvo el combinado partenopeo de irse con solo un punto en el partido inaugural ante su gente.

Le costó 95 minutos perforar el entramado defensivo del Cagliari, moribundo en los últimos compases ante el empuje del Nápoles en un partido con sabor especial. Porque era el primero de la temporada napolitana en el Estadio Diego Armando Maradona. Y porque era la reedición de la última jornada de la pasada campaña, en la que se proclamó campeón de Italia. Marcaron en esa ocasión los grandes protagonistas del año. McTominay y Lukaku para regalar una noche inolvidable en Nápoles, la segunda en tres años.

Con el ariete belga lesionado y el escocés bien marcado, quizá perjudicado por su nueva posición, algo más escorado en el perfil izquierdo, el Nápoles perdió fluidez arriba. Perdió peligro. Y con el Cagliari perfectamente organizado en el balón parado, con el colombiano Yerri Mina el efecto De Bruyne en ese sentido perdió también efecto.

Buscó la solución desde la larga distancia. Lobotka y Politano probaron fortuna desde lejos sin éxito. Y por cada minuto que el fortín del Cagliari aguantó, más fuerte se hizo el combinado de la isla de Cerdeña, que incluso gozó de varias ocasiones de peligro con remates de cabeza y, al final del duelo, con varios contragolpes que bien pudieron dar la sorpresa de la jornada.

Todo lo que hizo el equipo de Pisacane se desplomó en un abrir y cerrar de ojos. McTominay entró en escena. Rozó la heroica otra vez, pero su disparo salió muy centrado y su chilena no quiso entrar en el tiempo añadido.

El protagonismo estaba esta vez reservado para Anguissa, que esperó paciente, un par de metros por detrás de la marabunta y en el corazón del área el último centro del choque, raso, a cargo de Buongiorno. Un ligero toque de la defensa del Cagliari dejó el balón muerto. Y Anguissa no falló.

Al final, en la casa de Maradona, hubo de todo. Otra vez épica. Una victoria de esas que mantienen la dinámica. Que mantienen vivo el espíritu del equipo, lo más importante para que un campeón pueda defender su corona. El Nápoles, en la segunda jornada, la primera en casa, ante su gente, estuvo a punto de tropezar, pero se salvó en el último segundo para mantener el pleno.

— Ficha técnica:

. 1 – Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Buongiorno, m.69), Spinazzola (Olivera, m.81); Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne (Lang, m.81), McTominay; Lucca (Ambrosino, m.75).

. 0 – Cagliari: Caprile; Palestra (Di Pardo, m.83), Zappa (Luvumbo, m.58), Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati (Gaetano, m.66), Adopo; Folorunsho (Idrissi, m.83); Esposito (Borrelli, m.66).

Goles: 1-0, m.95: Anguissa.

Árbitro: K. Bonacina. Mostró cartulina amarilla a De Bruyne (m.52), Juan Jesús (m.67) por parte del Nápoles; y a Zappa (m.5) por parte del Cagliari.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur Italia). EFE