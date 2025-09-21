1-0. Adeyemi responde al Bayern

Redacción deportes – Un zurdazo a 125.8 kilómetros por hora de Karim Adeyemi aceleró el triunfo de este domingo del Borussia Dortmund, que respondió a la victoria del sábado del Bayern Múnich para seguirlo de cerca, a dos puntos del liderato, salvado del 1-1 contra del Wolfsburgo por un par de centímetros.

Al borde de la hora de encuentro, ya con 1-0 a su favor, un centro al área terminó con el remate de Amoura. Aparentemente entró en directo, en el rebote del larguero contra el suelo. Las imágenes demostraron que no había sido así, solamente por poco, entre el alivio que supuso para el conjunto amarillo, cuando su rival más lo inquietaba en ataque.

La ventaja rebajó las obligaciones del Borussia Dortmund, conforme con el 1-0, por muy corto que fuera, ya por esas alturas de encuentro, gracias al trallazo de Adeyemi en el minuto 20: un sorpresivo disparo, por potencia y ajuste, que batió a Grabara para construir la tercera victoria seguida en esta Bundesliga del equipo del Signal Iduna Park.

Después dispuso de alguna ocasión más el Dortmund, sobre todo en un remate de Beier repelido por Grabara aún en el primer tiempo, llegó a la hora del choque con el susto del ‘fantasmal’ 1-1, pero tampoco sin demasiados apuros más por parte del Wolfsburgo, que dio entrada a Christian Erkisen con aún con un mundo por disputar con el reto de poner en entredicho el 1-0.

No pudo hacerlo del todo el Wolfsburgo, sostenido por su portero en un cabezazo de Félix Nmecha, antes de la entrada de Julian Brandt y Jobe Bellingham, de inicio suplentes, para el cuarto de hora final del Borussia Dortmund, que rozó el 2-0 en una ocasión de Serhou Guirassy, pero que tembló con la revisión del VAR de una mano ya en los instantes finales.

Ficha técnica:

1 – Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer (Ozcan, m. 91), Nmecha (Jobe Bellingham, m. 77), Svensson; Adeyemi (Brandt, m. 77), Beier (Chukwuemeka, m. 65); Guirassy.

0 – Wolfsburgo: Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle (Pejcinovic, m. 81); Maximilian Arnold, Vinicius Souza (Eriksen, m. 60); Skov Olsen (Daghim, m. 46), Majer (Svanberg, m. 60), Wimmer (Wind, m. 74); Amoura.

Gol: 1-0, m. 20: Adeyemi.

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó con tarjeta amarilla al local Bensebaini (m. 5).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el Signal Iduna Park ante unos 81,000 espectadores. EFE