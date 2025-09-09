0-5. Inglaterra arolla a Serbia y acaricia el Mundial

Redacción deportes – Inglaterra dio un paso más hacia el Mundial de 2026 tras arrollar por 0-5 a Serbia y sumar su quinta victoria consecutiva, lo que le permite liderar con autoridad el grupo K con siete puntos de ventaja sobre Albania y ocho sobre los serbios, que cuentan con un partido menos.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llegaba con pleno de triunfos en sus cuatro primeros compromisos y presentó cuatro novedades respecto al once que derrotó a Andorra el pasado sábado.

El encuentro comenzó con dominio inglés, moviendo la pelota de lado a lado en busca de espacios frente a un rival bien ordenado.

Declan Rice probó suerte con un disparo lejano que apenas inquietó al guardameta serbio, mientras que Reece James y Madueke insistían por la banda derecha con centros bien defendidos por la zaga local.

Serbia intentó sorprender al contragolpe, pero sin generar verdadero peligro, más allá de un tiro lejano de Nedeljkovic que atrapó sin complicaciones Jordan Pickford.

Con el paso de los minutos, Inglaterra se asentó en campo contrario y empezó a generar ocasiones más claras.

Anthony Gordon, muy activo por la izquierda, rozó el gol con un potente disparo que el portero desvió y en la jugada siguiente, una acción de Rodgers, una de las novedades en el once, y Madueke terminó con un rechace que Harry Kane no pudo rematar cómodo y su disparo se fue desviado.

La ocasión más clara llegó en el 28, con un disparo desde fuera del área de Gordon que paró Petrovic con una buena estirada.

El gol se intuía y en el minuto 33,Rice botó un córner al corazón del área y Kane, libre de marca en el punto de penalti, cabeceó a la red para abrir el marcador y firmar su cuarto gol en cinco partidos.

Inglaterra aprovechó su superioridad y, apenas tres minutos después, completó una gran acción colectiva iniciada por Pickford desde atrás y prolongada por Rodgers con un pase de espaldas en profundidad que dejó a Madueke mano a mano con el portero para que el atacante definiera con sutileza para poner el 0-2 en el marcador y encarrilar el duelo en la primera parte.

En la reanudación, Dragan Stojkovic, seleccionador serbio, buscó una reacción con la entrada de Kostic y Jovic, pero los cambios no surtieron efecto.

Inglaterra mantuvo el control del balón y pronto volvió a generar peligro con un disparo de Rice en la frontal que se marchó rozando un poste tras un pase de Rodgers, que estaba siendo el hombre del partido generando todo el peligro inglés.

La sentencia llegó poco después. En el minuto 52, Gordon probó suerte desde fuera del área tras un saque de falta lateral, el portero serbio desvió el disparo, pero el balón rebotó en Guehi y quedó a placer para Ezri Konsa, que lo empujó a portería vacía para firmar el 0-3.

A partir de ese momento, los visitantes bajaron el ritmo y controlaron el partido a través de la posesión, dominio que se acentuó en el minuto 72, cuando Milenkovic vio la tarjeta roja directa por derribar a Harry Kane en una acción como último defensor.

El castigo fue doble ya que en el lanzamiento de la falta, Declan Rice sirvió un centro preciso entre el punto de penalti y el segundo palo, donde Guehi apareció para rematar con la pierna derecha y ampliar aún más la ventaja inglesa.

Rashford y Rice rozaron el quinto tanto, pero Petrovic lo evitó con una gran parada e incluso Watkins llegó a marcar, aunque su gol fue anulado por fuera de juego.

Antes de la finalización, Watkins provocó un penalti tras una falta dentro del área que el árbitro señaló después de revisar la acción en el VAR. Rashford lo lanzó para completar la ‘manita’.

Con este triunfo, Inglaterra encadena cinco victorias consecutivas en la fase de clasificación y se consolida, a falta de tres jornadas, como líder destacada del grupo K, cada vez más cerca de asegurar su billete para el Mundial de 2026

— Ficha técnica:

0 – Serbia: Petrovic; Erakovic; Milenkovic, Pavlovic; Maksimovic, Lukic; Nedeljkovic (Jovic, min.46), Zivkovic (Veljkovic, min.76), Ilic (Samardzic, min.61), Birmancevic (Kostic, min.46); Vlahovic (Mitrovic, min.70).

5 – Inglaterra: Pickford; Livramento, Konsa, Guehi, Reece James (Spende, min.68); Anderson, Rice (Henderson, min.81); Madueke (Bowen, min.76), Rogers, Gordon (Rashford, min.68); Kane (Watkins, min.76).

Goles: 0-1, min.33: Kane; 0-2; min.36: Madueke; 0-3, min.52: Konsa; 0-4, min.75: Guehi; 0-5, min.90: Rashford.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Lukic (m.30) y roja a Milenkovic (m.72) por parte de Serbia y amarilla a Gordon (m.40) por parte de Inglaterra.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada del grupo K europeo clasificatorio para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá disputado en el Stadion Rajko Mitić (Belgrado). Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Dan Tana, delantero serbio que fue presidente del Brentford inglés. EFE