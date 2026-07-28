0-4. Guatemala golea a Antigua y Barbuda en el Preolímpico de la Concacaf

Puebla (México) – La selección de Guatemala goleó este lunes 0-4 a su par de Antigua y Barbuda en un partido de la segunda jornada del grupo B del torneo Preolímpico de la Concacaf que se desarrolla en Puebla, ciudad ubicada al oriente de la capital mexicana.

Los goles de la victoria los marcaron Óscar de León, Julio Ramos, Mayron González y Diego Guerra.

Fue la primera victoria para Guatemala, que perdió en su debut por 1-0 ante Costa Rica; suma tres puntos en la zona B, los mismos que México y los costarricenses, que más tarde se medirán.

Para Antigua y Barbuda fue su segundo tropiezo luego de que en su debut cayó 3-0 ante el anfitrión.

El equipo guatemalteco dominó a placer el primer tiempo gracias a Julio Ramos, quien fue el principal generador de peligro.

Al minuto 14, Ramos desbordó por izquierda y centró para el ingreso al área de De León, que remató de zurda para el 0-1.

Producto del intenso dominio, el equipo guatemalteco consiguió el segundo al 38 en una contra en la que Julio Ramos arrancó en tres cuartos de campo, recibió el balón sin marca, se metió al área y venció con remate de zurda a Tegan Gumbs.

En la segunda mitad la tendencia se mantuvo y provocó dos goles más para Guatemala.

El 0-3 cayó al 82 gracias en un error en la salida del rival que recuperó Ávila, quien cedió al remate de Mayron González; el 0-4 llegó en un remate de cabeza dentro del área de Diego Guerra al 86.

– Ficha técnica:

0. Antigua y Barbuda: Tegan Gumbs; Ivan Grant, Sedique Adams, Seth Layne, Jordan Francis (J. Jarvis, m.65); Obediah Browne, Dajari Bartlhey, Conroy Browne, Blake Philogene; Marco Michael, Vaughn Jackson.

Seleccionador: Schyan Jeffers.

4. Guatemala: R. Barrera; Jonathan Arreaga, Diego Guerra, Christopher González; P. Arias (R. Márquez, m.59), Omar Bolaños (S. Carrillo, m.46), Selvin Sagastume, Julio Ramos; Oscar de León, Marvin Avila Jr.

Seleccionador: Sebastián Bini.

Goles: 0-1, m.14: O. De León. 0-2, m.38: M. González. 0-3, m. 82: D. Guerra. 0-4, m.86. Ramos.

Árbitro: Eric Guia, de Cuba. Amonestó a Browne y Michael de Antigua y Barbuda; y a Márquez por Guatemala.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo B del Campeonato sub’20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial 2027, jugado en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla. EFE