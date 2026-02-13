0-4. El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup sin problemas

Londres – El Chelsea, sin excesivos problemas, accedió a los octavos de final de la FA Cup con un sencillo triunfo ante el Hull City comandado por Pedro Neto, que hizo un ‘hat trick’ con gol olímpico incluido.

Los ‘Blues’, que no pudieron contar con el lesionado Marc Cucurella, necesitaron cuarenta minutos para romper la resistencia del Hull, pero a partir de ahí fue pan comido para el cuadro de Liam Rosenior.

Hasta el primer gol de Neto, eso sí, fue un festival de fallos en la definición del Chelsea, que erró tres goles cantados, uno del propio portugués, otro de Estevao tras regatear al portero y otro de Liam Delap, el peor de todos.

El delantero inglés taponó un balonazo en largo del portero del Hull, la pelota rebotó en él, tocó en el larguero y botó en la línea, pero Delap, en lugar de empujar la pelota y despejar la incertidumbre de si había entrado o no, se puso a protestar, perdió la ventaja y le acabaron taponando el tiro. Surrealista.

Después se resarciría con tres asistencias, la primera a Neto, que definió con un gran disparo cruzado desde fuera del área.

Ya en la segunda parte, el portugués anotó un gol olímpico, con dudas de si Jorrell Hato la había tocado en el primer palo, y después de que Estevao aprovechara otro pase de gol con jugadón incluido de Delap, Neto completó su ‘hat trick’ al mandar a guardar una descarga de espaldas dentro del área del propio Delap.

El Chelsea es el primer equipo clasificado a los octavos de final de la FA Cup, seguido del Wrexham, que eliminó por 1-0 al Ipswich Town. EFE