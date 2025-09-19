0-3. Samu, Gabri Veiga y Pablo Rosario dan la victoria al Oporto frente al Rio Ave

Lisboa – El dominicano Pablo Rosario y los españoles Samu Aghehowa y Gabri Veiga dieron la victoria este viernes al Oporto por 0-3 frente al Rio Ave, reforzando el liderazgo de los ‘dragones’ en la sexta jornada de Liga portuguesa.

El marcador en el Estádio do Rio Ave Futebol Clube lo estrenó el internacional Pablo Rosario en el minuto 4 al anotar un gol de un cabezazo tras un córner de Veiga.

Le siguió Samu en el minuto 13 de la misma manera, de un cabezazo tras un córner del centrocampista gallego.

Ya en la segunda parte, Veiga logró el tercer gol para el Oporto con un tiro en el minuto 53.

Con este resultado, el conjunto de Francesco Farioli va primero con 18 puntos, seguido del Sporting y del Moreirense, ambos con 12 puntos y pendientes de disputar el partido de esta jornada.

El Rio Ave queda 16º con 3 puntos.

El Benfica (4º con 10 puntos), con el partido de la primera jornada todavía pendiente y ahora bajo las órdenes de José Mourinho, jugará este sábado contra el AVS.

El Sporting y el Moreirense se enfrentarán el lunes en el Estádio José Alvalade. EFE