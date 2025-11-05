0-3. Recital de Osimhen; hundimiento del Ajax

Redacción deportes – Victor Osimhen hizo historia para el Galatasaray y hundió al Ajax (0-3), lejos del histórico club que marcó una época en el fútbol mundial y que ahora transita por el principal torneo continental como un comparsa, hundido en el último puesto de la clasificación de la Liga de Campeones.

El cuadro de Amsterdam sumó su cuarta derrota seguida. Cuenta sus partidos por decepciones el equipo de John Heitinga, que puede tener sus horas contadas como preparador del combinado neerlandés que ha dejado de dominar la Eredivisie y no le llega para competir en Europa.

El revés en el Johan Cruyff Arena se unió a los que padeció contra el Inter, el Marsella y el Chelsea. No ha puntuado aún y tampoco estuvo cerca de hacerlo ante el Galatasaray, al que le bastó el acierto de su goleador para obtener un registro histórico.

Y es que mientras el atacante nigeriano firmaba un hat trick que le erige en el mejor goleador de la Champions, con seis goles, por delante de Harry Kane, Kylian Mbappe y Erling Haaland, el club de Estambul sumó por primera vez desde diciembre del 2012 tres victorias seguidas en la competición. Tras perder con el Eintracht en la jornada inicial, el combinado de Okan Buruk ha tumbado al Liverpool y al Bodo Glimt antes de superar al Ajax, ante el que rompió su maleficio como visitante. Llevaba diez partidos sin ganar en Europa a domicilio.

Ya había amenazado Osimhen en la primera parte en la que el Galatasaray mostró un dominio que fue de más a menos. El Ajax, condicionado por sus malos resultados, sacó la cabeza en el tramo final y por medio de Oscar Gloukh tuvo cierta presencia en ataque.

El festival del nigeriano se redujo a diecisiete minutos de inspiración. En el 59 abrió el marcador en un gol de cabeza, de anticipación en un centro desde la derecha de Leroy Sane que remató en el área pequeña.

Después completó su cuenta de penalti. El primero en el 65, por mano de Youri Baas que descubrió el VAR, el segundo, también por mano dentro del área, de Gerald Alders, en el 77.

— Ficha técnica:

0 – Ajax: Remko Pasveer; Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Owen Wijndal (Gerald Alders, m.46); Davy Klaasesen, Youri Regeer (Kian Firz-Jim, m.71), Jorthy Mokio (James McConnell, m.79); Mika Godts (Rayane Bounida, m.70), Oscar Gloukh y Wout Weghorst.

3 – Galatasaray: Ugurcan Cakir; Wilfried Singo, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci; Roland Sallai, Mario Lemina (Kaan Ayhan, m.86), Lucas Torreira (Berkan Kutlu, m.89), Ismail Jakobs (Eren Elmali m.86); Leroy Sane, Gabriel Sara (Baris Alper Yilmaz, m.46) y Victor Osimhen (Mauro Icardi, m.81).

Goles: 0-1, m.59: Victor Osimhen; 0-2,m.65: Osimhen, de penalti; 0-3, m.78: Osimhen, de penalti

Árbitro: Benoit Bastien (FRA). Mostró tarjeta amarilla al entrenador del Ajax John Heitinga y a los jugadores Jorthy Mokio, Anton Gaaei, Davy Klaasen y James McConnell.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Amsterdam ante unos 51,000 espectadores. EFE