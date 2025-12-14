0-3. Real España golea a Motagua en la capital

Tegucigalpa – El Real España propinó una derrota dolorosa 0-3 al Motagua en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, capital de Honduras, en la triangular 1 del Torneo Apertura de la Liga Nacional.

– Este domingo juega Platense Olancho en el puerto.

Los goles carbón y oro fueron obra de Nixon Cruz (47‘), Anfronit Tatum (61‘) y Jhow Benavides (90+6) en la noche fría capitalina y ante el estupor de los aficionados azules.

El club aurinegro, que dirige el DT costarricense Jeaustin Campos, le pasó por encima a un descafeinado Motagua del estratega español Javier López.

El defensa y capitán de los azules, Marcelo Santos resultó expulsado al final del encuentro por una falta contra Dixón Cruz, que además fue pitado como penal y a la postre el 0-3 de la visita.

Con este triunfo el Real España acumula 3 puntos en dos juegos, le sigue Olimpia con igual cantidad de puntos en un solo partido y cierra Motagua con cero puntos. Los tres equipos conforman la triangular 1 y el primer lugar se clasifica directamente a la final del Apertura.

La triangular 2 la integran Marathón, Olancho y Platense. De aquí saldrá el otro finalista. El campeón se conocerá hasta el próximo año. JS