0-3. Paulinho aniquila a los Galaxy y sella el pase a las semifinales de la Concacaf

Los Ángeles (EEUU) – El Toluca mexicano aniquiló este miércoles por 0-3 a Los Angeles Galaxy y selló su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf con un doblete de Paulinho y una anotación de Jesús Gallardo en los primeros minutos de duelo.

El conjunto mexicano se adueñó del marcador apenas al minuto 10 gracias a un gran golpeo de Gallardo, quien mandó el balón al ángulo derecho para poner en ventaja a los visitantes.

El segundo gol de Paulinho a los 13 minutos del segundo tiempo liquidaba por completo el duelo al aprovechar la total ausencia de defensores del LA Galaxy dentro del área.

No contento, el portugués volvió a rematar en el minuto 64, tras definir en un mano a mano frente al guardameta rival. Con este doblete, se posiciona momentáneamente como el máximo goleador del campeonato.

Los Diablos Rojos gestionaron con maestría la vuelta de esta eliminatoria, haciendo valer su ventaja de 4-2 en la ida para dictar el ritmo del encuentro con autoridad absoluta.

A través de un notable dominio territorial, los mexicano neutralizaron cada intento de reacción local y asfixió la creatividad de una escuadra angelina que apenas encontró la forma de imponer sus condiciones en el césped.

Los angelinos echaron en falta la efectividad con la que acostumbran a sorprender Marco Reus y Gabriel Pec, sus grandes estrellas, que en la primera parte pasaron casi desapercibidos en la creación de oportunidades.

La defensa de los de Greg Vanney mostró severas fisuras y se vio superada por el orden táctico del rival.

El dominio mexicano estuvo a punto de sentenciarse anticipadamente en el minuto 34 con un disparo de Gallardo que pegó en el travesaño y entró en la portería, aunque la acción fue anulada por fuera de juego.

En el inicio del segundo tiempo, Pec tuvo en sus botas la oportunidad más clara para el conjunto angelino tras recibir un servicio preciso del argentino Julián Aude que no logró capitalizar.

La falta de contundencia en esta acción impidió que los locales recortaran distancias en un momento clave donde buscaban desesperadamente cambiar la dinámica del encuentro.

Fue ahí cuando el portugués del conjunto de los Diablos tomó tajada del asunto para definir un doblete en menos de diez minutos que acabarían con cualquier atisbo de supervivencia para los angelinos.

– Ficha técnica:

0. Los Angeles Galaxy: J T Mareinkowski; Miki Yamane, Julián Aude, Carlos Garcés (m. 46: Elijah Wynder), Maya Yoshida; Edwin Carrillo (m. 69: Lucas Sanabria), Justin Haak; Marco Reus (m. 74: Isaiah Parente), Erik Thommy (m. 68: Joseph Paintsil) , Gabriel Pec y Joao Klauss (m. 68: Ruben Ramos).

Entrenador: Greg Vanney.

3. Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Santiago Simón, Bruno Méndez (m. 82: Antonio Briseño), Everardo López, Jesús Gallardo, Helinho, Nicolás Castro (m. 83: Franco Rossi), Franco Romero, Jesús Angulo (m. 73: Marcelo Ruíz); Paulinho (m. 73: Jorge Díaz).

Entrenador. Antonio Mohamed.

Goles: 0-1, m.10: Jesús Gallardo; 0-2, m. 58: Paulinho; 0-3, m. 64: Paulinho.

Árbitro: Mario Escobar. Amonestó a Diego Barbosa, de Toluca; y a Haak, de Los Angeles Galaxy.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de finales de la Copa de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Dignity Health Sports Park en la ciudad de Carson, en Los Ángeles. JS