0-3. Marathón comienza con buen pie la triangular al imponerse a un débil Olancho FC

Juticalpa – El Marathón goleó este jueves 0-3 al Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé en el inicio de la triangular final del grupo B del Torneo de Apertura 2025.

La primera anotación llegó al minuto 24 con un golazo anotado por Isaac Castillo, que en una buena jugada colectiva sacó un fuerte disparo que vence al arquero Gerson Argueta.

En el minuto 83 en una gran jugada de contragolpe, Cristian Sacaza recibió el balón en los linderos del área para soltar un remate con su pierna izquierda.

Al minuto 91, Rubilio Castillo aprovechó un desliz de la zaga defensiva del Olancho que le permitió avanzar solo hacia la portería, al momento de estar en el límite del área, definió con su pierna derecha ante la salida de Argueta. AG