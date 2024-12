0-3. La ‘Juve’ mete miedo

Roma – Con su segunda goleada de la temporada, con otro partido controlado de inicio a fin, sin miramientos, efectivo en ataque y seguro en defensa, el Juventus de Thiago Motta atropelló este lunes al Hellas Verona (0-3) y evidenció lo que sospechaba desde hace unas semanas: es un equipo que mete miedo, hecho para competir por el ‘Scudetto’.

La nueva ‘Juve’ de Motta funciona a la perfección. Sin Chiesa y sin Kostic. Pero con un excelso Cambiaso, con un sorprendente Mbangula, con un fino Yildiz, con un Vlahovic enchufado y una solvencia defensiva envidiable. Dos puertas a cero, seis goles en dos jornadas y equipo líder en solitario. Y faltan todavía Nico González y Francisco Concenicao, ya firmados; y se espera a Teun Koopmeiners. Un mercado perfecto.

Su rival de este lunes, el Hellas Verona, aunque no es de especial renombre, la pasada jornada se estrenó con un contundente 3-0 ante el Nápoles de Conte. Pero más allá del nivel de sus contrarios, la sensación que emana de esta nueva versión de la ‘Vecchia Signora’, a la que ya se le nota la mano de Motta, es la de que es un equipo peligroso, bien trabajado defensivamente, con mecanismos en ataque para encontrar espacios y generar superioridades.

El dominio en el Marc’Antonio Bentegodi fue evidente desde el principio. Cambiaso, que era un teórico lateral derecho dejó su puesto al debutante Savona y tuvo libertad para aparecer entre líneas y por el centro del campo. Un jugador total al que Motta le ha dado buena parte de las llaves del equipo.

Apenas media hora duró la resistencia veronesa ante el percutir continuo de los juventinos. Descorchó la botella un Vlahovic que la pasada semana se marchó sin gol pese a sus numerosos intentos, pero que no falló en la primeera ocasión clara que tuvo. Recibió de YIldiz en la frontal tras un robo alto de Locatelli y, entre tres jugadores del Verona, se las ingenió para golpear con el interior de su pierna zurda y poner el primero en el marcador.

La inercia del duelo llevó a la ‘Juve’ a subir el ritmo mientras el Verona iba reculando. Y justo antes del descanso, apenas 10 minutos después del primero, llegó el segundo de los visitantes, esta vez a cargo del debutante Savona, lateral derecho que apareció al segundo palo para rematar el centro de Mbangula.

El descanso no cambió las tornas y la ‘Juve’, lejos de quitar el pie del acelerador, volvió a apretar para cerrar el duelo definitivamente. Mbangula cambió de ritmo y Tchatchoua le derribó intentando evitar ser superado. Vlahovic no falló desde los once metros en el minuto 53 para poner el definitivo 0-3.

La ‘Juve’ superó con facilidad su primer duelo lejos de Turín. Con la confianza de quien se siente superior ya no solo en lo individual, sino en lo colectivo, respaldado en un esquema táctico que, con solo dos jornadas disputadas de Serie A, mete miedo en Italia.

Ficha técnica:

0 – Hellas Verona: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Magnani (Frese, m.56); Belahyane, Duda (Dani Silva, m.85); Rocha Livramento (Alidou, m.56), Suslov, Lazovic (Harroui, m.64); Mosquera (Tengstedt, m.56).

3 – Juventus: Di Gregorio; Savona (Kalulu, m.77), Gatti (Danilo, m.85), Bremer, Cabal (Rouhi, m.77); Locatelli, Fagioli; Cambiaso (Anghele, m.85), Yildiz, Mbangula (Douglas Luiz, m.68); Vlahovic.

Gol: 1-0, m.28: Vlahovic; 2-0, m.39: Savona; 3-0, m.53: Vlahovic.

Árbitro: A. Giua. Amonestó a Tchatchoua (m.52) y Duda (m.55), del Hellas Verona.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Marc’Antonio Bentegodi de Verona (norte) ante unos 39.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio como homenaje al sueco Sven-Goran Eriksson, fallecido este lunes a los 76 años por un cáncer de páncreas. JS