0-3. La ‘Juve’ exhibe pegada

Roma – El Juventus Turín se lució este martes ante el Sassuolo (0-3) con una goleada sin paliativos, comandada por el canadiense Jonathan David, que mantiene sus opciones de pelea por Liga de Campeones.

Después de las dudas por el empate en Lecce, en su segunda salida consecutiva consiguió una gran victoria ante un rival especialmente competitivo, pese a ser un recién ascendido. El Sassuolo de Fabio Grosso está asentado en media tabla con más de 10 puntos respecto al descenso.

Sin embargo los de Luciano Spalletti corrigieron el principal error de la ultima jornada: su pegada. Dominó de nuevo pero esta vez fue un equipo eficaz. Especialmente en ma segunda mitad, cuando en apenas dos minutos marcó dos goles.

Tuvo algo de suerte en el primer acto. Porque su dominio se transformó en gol en un momento inesperado. Sus ocasiones no pagaron. Fue en un centro lateral de Kalulu superado el cuarto de hora cuando Muharemovic, en un intento de despeje, peinó el balón hacia su propia puerta y supero a Muric.

No se pudo reponer el Sassuolo del golpe. Y pese a aguantar buena parte del partido, claudicó en apenas 2 minutos. Primero con el tanto de Miretti, que culminó una gran jugada comectiva entrando por el carril central desde segunda línea, haciendo bueno el esfuerzo de David para dar la asistencia.

Y después con el tanto del propio David. Criticado por su fallo desde los once metros ante el Lecce la pasada jornada, aprovechó un regalo de la zaga ‘neroverde’ para resarcirse.

Victoria balsámica de la ‘Juve’ de Spalletti. Goleada y puerta a cero. A tres puntos del liderato, aunque con dos partidos más.

— Ficha técnica

0 – Sassuolo: Muric; Walukiewicz (Othendal, m.90), Izdes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt (Fadera, m.39), Matic (Lipani, m.77), Kone; Iannoni (Vranckx, m.77) Pinamonti, Lauriente (Pierini, m.77).

3 – Juventus Turín: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie (Joao Mario, m.75), Thuram, Locatelli, Cambiaso (Cabal, m.85); Miretti (Zhegrova, m.90), Yildiz (Adzic, m.85); David (Openda, m.75).

Goles: 0-1, m.16: Muharemovic; 0-2, m.62: Miretti; 0-3, m.63: David.

Árbitro: Luca Zufferli. Mostró tarjeta amarilla a por parte del Sassuolo; y a por parte del Juventus Turín.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo novena jornada de la Serie A, disputado en el Mapei Stadium- Citta del Tricolore (norte Italia).