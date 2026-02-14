0-3. Kane y Goretzka responden al Dortmund

Redacción deportes.– La insistente presión del Borussia Dortmund aún no afecta al Bayern Múnich, cuya respuesta es concluyente, a la altura de la firmeza de su liderato, en la que recobró los seis puntos de ventaja con su victoria de este sábado por 0-3 contra el Werder Bremen, resuelta por dos goles de Harry Kane en la primera parte y agrandada por otro de Leon Goretzka en la segunda.

El único contratiempo, sin embargo, apunta al portero Manuel Neuer, cambiado al descanso aparentemente por una lesión, tras jugar toda la primera parte. Fue cambiado en el intermedio por Urbig. Un síntoma de alerta para el Bayern, a la espera de la información del club sobre su posible dolencia y cuál es el alcance, cuando aparece en el horizonte el tramo más definitivo en la Liga de Campeones, en la Bundesliga y en la Copa de Alemania.

El Bayern marcó la diferencia en el primer acto. En concreto, en apenas tres minutos. Un penalti descubierto por el VAR desató el triunfo. Harry Kane lo lanzó con la derecha, junto al poste izquierda de la portería de Backhaus. Por más que se estiró el guardameta, capaz de adivinar el disparo del goleador inglés, fue inalcanzable. Una pena máxima perfecta del ‘9’.

Tres minutos después, Kane soltó un derechazo desde fuera del área y junto al palo, que supuso el 0-2. Es la determinación, la pegada y la ambición de un delantero descomunal, que ya suma 41 goles en esta temporada a lo largo de 35 partidos, 26 en 22 duelos en la Bundesliga alemana. En total con su actual club, son 126 tantos en 130 choques en total.

Muy descriptivo de la trascendencia del goleador en el equipo bávaro, completamente decisivo, como este sábado en Bremen, pese a la reacción de su adversario en el inicio del segundo tiempo, ya sin Neuer, lesionado, pero con Urbig, solvente cuando el equipo verde lo puso a prueba para reponer el debate sobre los puntos… hasta que lo zanjó Goretza.

El centrocampista, titular en el once de Vincent Kompany, pretendido en invierno por el Atlético de Madrid y decidido a continuar hasta el próximo mes de junio en Múnich a la espera de ofertas y destino para la próxima temporada, marcó el 0-3 cuando más apurado se sentía el vigente campeón y líder; nada del otro mundo, pero inquietante sólo con 0-2.

Por eso, el 0-3 fue la resolución ya inequívoca del partido, del que salió el Bayern igual de líder que hace una semana, pero con la respuesta firme de las dos últimas citas: desde el 5-1 del pasado domingo al Hoffenheim al 0-3 de este sábado contra el Werder Bremen.

En dos jornadas, visita el Signal Iduna Park para enfrentarse al Borussia Dortmund, que sigue a seis puntos.

– Ficha técnica:

0 – Werder Bremen: Backhaus; Stark (Mbangula, m. 46), Friedl, Coulibaly (Malatini, m. 60); Njinmah (Sugawara, m. 79), Stage (Covic, m. 65), Lynen, Agu (Schmidt, m. 65); Puertas, Schmid; Grüll.

3 – Bayern Múnich: Neuer (Urbig, m. 46); Stanisic (Davies, m. 69), Tah, Kim, Laimer; Kimmich (Bischof, m. 76), Goreztka; Karl, Gnabry (Musiala, m. 69), Luis Díaz; Kane (Nico Jackson, m. 86).

Goles: 0-1, m. 22: Kane, de penalti. 0-2, m. 26: Kane. 0-3, m. 70: Goretzka.

Árbitro: Bastian Dankert. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Lynen (m. 28) y Stark (m. 37), y al visitante Musiala (m. 80).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Bundesliga alemana disputado en el Weserstadion de Bremen ante unos 37.000 espectadores. EFE/ir