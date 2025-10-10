0-3. Haití se divierte en Managua y alcanza el liderato del Grupo C

Redacción Deportes – La selección de Haití goleó este jueves por 0-3 a Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua en partido correspondiente a la tercera ronda del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

El partido se suspendió por más de una hora debido a la intensa lluvia y a un corte de energía eléctrica en el estadio capitalino.

Haití dio un paso firme hacia el Mundial al alcanzar el liderato del Grupo C con 5 puntos. Quedó a la espera de lo que ocurra entre Honduras y Costa Rica. Nicaragua, en cambio, se estanca con una sola unidad y queda al borde de la eliminación.

La selección de Nicaragua comenzó en el control de las acciones, en tanto que su rival apostó por la velocidad al contragolpe.

En el minuto 12, un centro de Josué Casimir fue mal rechazado por el arquero Miguel Rodríguez y aprovechó Duckens Nazon para establecer el 0-1.

Nicaragua respondió al 21 con un remate de Ariagner Smith que pasó cerca de la portería de Johny Placide. Cinco minutos más tarde, Smith volvió a tener otra oportunidad, esta vez a pase de Byron Bonilla, pero su remate salió desviado.

El encuentro se detuvo al minuto 29 debido a un apagón provocado por una fuerte lluvia que dejó sin electricidad al estadio. Tras más de una hora de suspensión, el partido se reanudó.

Haití amplió la ventaja al minuto 35, cuando Jean-Ricner Bellegarde ejecutó un tiro de esquina que fue cabeceado por Danley Jean Jacques.

La última jugada de peligro del primer tiempo fue para Nicaragua, en un disparo de Byron Bonilla en el primer minuto añadido, que salió por un costado de la portería de los visitantes.

El guardameta Rodríguez volvió a ser figura en el minuto 63 al desviar un potente remate de Bellegarde. Diez minutos después, Placide respondió con una atajada ante un nuevo intento de Hernández.

En el segundo minuto añadido al tiempo reglamentario Deedson estableció la goleada tras un centro de Duke Lacroix para el definitivo 0-3.

– Ficha técnica

0. Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Oscar Acevedo (m.83 Widman Talavera), Hnery Niño (m.45 Junior Arteaga), Justing Cano; Bancy Hernández, Christian Reyes, Juan Barrera, Matías Belli (m.42 Jacob Montes); Ariagner Smith (m68 Jorge García) y Byron Bonilla (m.67 Anyelo Velásquez) .

Seleccionador: Marco Figueroa.

3. Haití: Johny Placide; Carlens Arcus (m.90+4 Keeto Thermoncy), Ricardo Ade, Markhus Lacroix, Jean-kevin Duverne; Jeanricner Bellegarde, Danley Jean Jacques (m.82 Léverton Pierre), Josue Jeremie Casimir (m.82 Martin Expérience), Ruben Providence (m.67 Derrick Etienne); Franztdy Pierrot y Duckens Nazon (m.82 Louicius Deedson).

Seleccionador: Sebastian Migne.

Árbitro: El mexicano Víctor Cáceres amonestó a los haitianos Carlens Arcus y Jeanricner Bellegarde y al nicaragüense Christian Reye.

Goles: 0-1, m.12: Duckens Nazon. 0-2, m.35: Danley Jean Jacques. 0-3, m.92:Louicius Deedson.

Incidencias: Partido de la segunda ventana del Grupo C de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026 jugado en el Estadio en el Estadio Nacional en Managua. EFE