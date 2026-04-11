0-3. El Udinese arrolla a un Milan que se aleja del ‘Scudetto’

Roma – El Milan se aleja del ‘Scudetto’ tras ser arrollado por un Udinese que le marcó tres goles en San Siro, en un encuentro que agrava la falta de gol del conjunto ‘rossonero’ y que les obliga a no perder terreno en las próximas jornadas en la lucha ahora por los puestos de Liga de Campeones.

El equipo visitante fue claramente superior al Milan y se llevó los tres puntos en un partido en el que doblegó al rival y lo superó en planteamiento. Un gol en propia puerta de Bartesaghi, otro de Ekkelenkamp y el tanto de Atta, que sentenció el encuentro a veinte minutos del final, sellaron la victoria.

El conjunto ‘rossonero’, dirigido por Massimiliano Allegri, afrontó el partido con novedad, un cambio en la formación: de su habitual 3-5-2, al 4-3-3, con Saelemaekers, Leao y Pulisic como tridente en busca del gol.

La falta de acierto ha sido una de las principales críticas al equipo esta temporada, y la derrota frente al Nápoles en la anterior jornada lo evidenció. El equipo necesitaba reencontrarse con el tanto y recuperar confianza.

Pero, como en anteriores jornadas, fue un inicio de partido en el que el Milan generó ocasiones, pero no logró concretarlas. En la primera media hora, realizó siete disparos, ninguno de ellos a puerta. Leao falló a placer a un metro de la línea de gol y Pulisic lo intentó desde la frontal. Hubo pitos en San Siro. Y el Udinese no perdonó y se adelantó en el minuto 27 con un gol.

El equipo friulano aprovechó el cambio de sistema del Milan, que tuvo dificultades para replegarse. Con jugadores rápidos y eficaces al contraataque como Zaniolo, logró sorprender al conjunto ‘rossonero’, y en el minuto 37 llegó el segundo gol, tras un cabezazo de Ekkelenkamp, bien posicionado en el área entre los dos centrales milanistas. Además, el Udinese estuvo muy cerca de marcharse al descanso con un tercer gol.

Lo consiguió en el minuto 71, tras una segunda mitad en la que el acrecentó la ventaja y sentenció el encuentro con un tanto de Atta. El Milan no logró reaccionar pese a los cambios en ataque y en el centro del campo, y terminó dejando escapar tres puntos clave en su propio estadio.

Allegri necesita urgentemente volver a la senda de la victoria, con el Como 1907 de Cesc Fàbregas al acecho en la cuarta posición. No pudo imponerse al Udinese en casa, se aleja del ‘Scudetto’, ya a dos puntos del Nápoles y a nueve del Inter de Milán (ambos con una jornada menos), y sigue arrastrando el problema de la falta de gol.

La ausencia de dianas es un claro un lastre para el conjunto de Allegri, que quizá pueda solventarse en el caso de que el delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski llegue la próxima temporada como agente libre, tal y como desveló esta semana el periódico italiano la Gazzetta dello Sport.

Por su parte, el Udinese descansa cómodamente en la décima posición.

— Ficha técnica:

0 – Milan: Maignan; Athekame (Fullkrug, m.46), De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci (Fofana, m.60), Modric (Jashari, m.72), Rabiot; Saelemaekers, Leao (Loftus-Cheek, m.77), Pulisic (Nkunku, m.72).

3 – Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (Miller, m.86), Karlstrom, Atta (Zarraga, m.85, Kamara; Zaniolo (Piotrowski, m.66, Davis (Gueye, m.76).

Goles: 0-1, m.26: Bartesaghi (en propia puerta); 0-2, m.37: Ekkelenkamp;. 0-3, Atta, m.72.

Árbitro: M.Marchetti. Mostró tarjeta amarilla a Leao (m.16) por parte del Milan; y a Kristensen (m.46) por parte del Udinese.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima segunda jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). EFE