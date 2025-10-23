0-3. El Fiorentina ahoga sus penas en Europa

Redacción deportes – El Fiorentina terminó con su mala racha de resultados tras vencer por 0-3 este jueves al Rapid de Viena en la tercera jornada de la Liga Conferencia.

El equipo de Stefano Pioli tiene un pleno de seis puntos, con cinco goles a favor y ninguno en contra, tras el 2-0 que logró ante el Sigma Olomouc en la primera jornada.

Un registro que simboliza las únicas victorias de la temporada del equipo italiano, que no ha ganado todavía en una Serie A en la que es decimoctavo.

Sin los lesionados Moise Keane y el alemán Robin Gosens, los que brillaron fueron el italiano Cher Ndour, el bosnio Edin Dzeko y el islandés Albert Gudmundsson, que fueron los goleadores ante el equipo austriaco.

Los de Pioli, muy superiores, afrontarán con mejores sensaciones su próximo partido de la competición doméstica, en el que se enfrentarán al Bolonia este domingo. EFE