0-3. El Bayern golea con doblete y asistencia de Luis Díaz

Berlín – El Bayern de Múnich se impuso este sábado a domicilio por 0-3 al Eintracht Fráncfort con dos goles del colombiano Luis Díaz, que dio además el pase para el tercer tanto bávaro, marcado por el inglés Harry Kane.

Luis Díaz firmó lo que ha sido su mejor partido con el Bayern, no sólo por sus goles, sino también por cómo estuvo integrado en el juego ofensivo y por cómo colaboró con la defensa cuando era necesario.

El Bayern se fue en ventaja a los 14 segundos con el primer tanto de Luis Díaz. Tras el saque inicial, Manuel Neuer metió un balón largo, Harry Kane prolongó de cabeza buscando a Sascha Boey y la defensa del Eintracht ganó la pelota, pero el rebote le quedó a Serge Gnabry, cuyo centró al segundo poste lo aprovechó el colombiano para definir sin problemas.

Tras el gol tempranero vino una fase en la que el Eintracht tomó la iniciativa. El Bayern se replegó bastante, aunque tuvo en el 9 una gran ocasión cuando un defensa del Eintracht desvió contra el larguero un centro de Michael Olise que buscaba a Harry Kane.

En el 14 el esfuerzo del Eintracht pareció dar frutos cuando Bahoya marcó desde fuera del área tras un gran disparo desde fuera del área, pero el gol fue anulado por el árbitro Daniel Siebert tras consultar las imágenes del VAR y comprobar que Doan había tocado el balón con la mano en la jugada previa.

Sin embargo, el gol anulado pareció generar una reacción del Bayern que empezó a preocuparse más por la posesión para mantener al Eintracht lejos de su portería.

El segundo gol del Bayern llegó en el minuto 28 en una jugada iniciada por Joshua Kimmich con un pase que Luis Díaz recibió en la media luna y la tocó en corto para que Kane marcara con un remate cruzado.

Después el Bayern, aunque no creó más ocasiones en lo que quedaba de la primera parte, permitió muy poco al Eintracht y tuvo un claro control.

En el segundo tiempo el control bávaro aumentó y llegaron buenas posibilidades para el tercero. Gnabry estuvo cerca en el 50 y el 54, y en el 55 un remate de Kane pegó en un poste.

El control era casi total y en el 84 Luis Díaz sentenció, curiosamente en una jugada de contragolpe, con un remate de zurda al primer poste a pase de Raphael Guerreiro

La victoria le permite al Bayern ganar más ventaja frente a sus perseguidores y ya tiene al Borussia Dortmund, que es segundo, cuatro puntos por debajo. Del tercero, el RB Leipzig, lo separan ahora cinco puntos.

– Ficha técnica:

0 – Eintracht: Kaua Santos; Buta, Koch, Theate, Brown; Larsson (Chaibi, m.65), Skhiri; Dohan, Uzun (Knauff, m.65) , Bahoya (Götze, m.78); y Burkhardt (Bahi, m.82).

3 – Bayern: Neuer; Boey (Bischof, m.89), Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka (Pavlovic, m.46); Olise, Gnabry (Guerreiro, m.71), Luis Díaz (Karl, m.89); y Kane (Jackson, m.85)

Goles: 0-1, m.1: Luis Díaz. 0-2, m.28: Kane. 0-3, m.84: Luis Díaz.

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó a Burkhardt, del Eintracht, y a Goretzka y Luis Díaz, del Bayern.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Bundesliga alemana disputado en el Deutsche Bank-Park de Fráncfort. EFE