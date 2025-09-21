0-3. El Atalanta se divierte en el regreso de Lookman

Roma – El Atalanta goleó este domingo al Torino (0-3) en un partido marcado por el regreso del nigeriano Ademola Lookman, protagonista en el minuto 87 con su ingreso al terreno de juego tras casi cuatro meses sin vestir la camiseta de la ‘Dea’.

A falta de tres minutos para el final, con el partido ya decidido gracias a ocho minutos de asedio constante en la primera mitad, con goles del montenegrino Nikola Kristovic por partida doble y del ghanés Kamaldeen Sulemana, Ademola Lookman reapareció después de haber sido apartado durante varias semanas por haber intentado forzar su salida del Atalanta. No fue titular porque se entrenó solo dos días con el primer equipo.

«No está al máximo porque ha entrenado mucho tiempo solo o con las categorías inferiores. Aunque en estos dos días que ha trabajado con nosotros lo ha hecho muy bien», desveló el croata Ivan Juric, su técnico, en rueda de prensa el sábado.

En el partido apenas fue protagonista, con el Torino apretando en busca de una esperanza de remontada que se esfumó con el error desde los once metros del colombiano Duvan Zapata.

Su retorno, en cambio, no gustó a parte de la afición bergamasca, que colocó una pancarta gigante en la ciudad deportiva del club cuando supo de la readmisión del nigeriano.

«El 11 reintegrado… pero para nosotros sigue siendo un desagradecido», reza el mensaje firmado por ‘Vecchia guardia’ (Vieja guardia) con el número del jugador tachado en rojo.

Lookman, Balón de oro africano 2024 y con contrato hasta 2027, se declaró en rebeldía y no se presentó en la ciudad deportiva de Zingonia cuando fue convocado tras las vacaciones, el sábado 2 de agosto. Un día después, hizo pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter.

Sin embargo, el club bergamasco no tenía intención de vender a su estrella a ningún equipo italiano, condición que según el propio CEO del club, Luca Percassi, acordó con el jugador la temporada pasada.

El Inter, al comprender que la operación estaba bloqueada, dejó la negociación y Lookman quedó en tierra de nadie.

El club de Bérgamo, de hecho, al no entender como justificada su ausencia en las dos primeras semanas de agosto, apartó al delantero de la actividad normal del equipo hasta este jueves, cuando volvió a entrenarse.

No es la primera vez que Lookman se declara en rebeldía, pues el verano de 2024, después de ganar la Liga Europa con un ‘hat-trick’ suyo, pidió no ir convocado la primera jornada de Serie A para esperar un posible movimiento del PSG, de ahí el hartazgo de la afición del Atalanta.

La pasada campaña, Lookman marcó un total de 20 goles entre Serie A y ‘Champions’. Tuvo también un enfrentamiento público con Gian Piero Gasperini, su entrenador (ahora en el Roma), que le tachó de mal lanzador de penaltis tras la eliminación en Liga de Campeones ante el Brujas. EFE