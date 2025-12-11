0-3. Con una sola mitad de Yeremy es suficiente

Redacción deportes – El Crystal Palace goleó este jueves 0-3 al Shelbourne en el Tallaght Stadium de Dublín, en un gran partido del canario Yeremy Pino, que sólo jugó la primera parte pero fue una de las figuras del conjunto inglés, que sube hasta el noveno puesto de la tabla con 9 puntos.

No tardó en transformar en gol su superioridad el Crystal Palace y marcó el 1-0 por medios de Christantus Uche en el minuto 11. El exdelantero del Getafe aprovechó un gran servicio de Eddie Nketiah desde la izquierda y empujó el balón a la red.

Siguió a lo suyo el Palace y en el minuto 25 consiguió doblar la ventaja por medio de Nketiah. El delantero inglés pescó un rechace que tocó en el poste después de que Uche no convirtiese a la primera un gran pase filtrado del español Yeremy Pino, dejando todo encarrilado para los británicos.

El defensa estadounidense Chris Richards estuvo a punto de convertir el tercero minutos después, pero su remate de cabeza a la salida de un saque de esquina se estrelló en el poste. Fue nuevamente Pino, en el 37, quien marcó el 3-0 después de protagonizar otra gran jugada desde la izquierda, regateando a varios jugadores del Shelbourne.

Con los deberes hechos en la primera parte, el técnico del Palace, el austriaco Oliver Glasner, dio descanso a Pino, al japonés Kamada y al inglés Adam Wharton, uno de los jugadores que más interés está despertando esta temporada entre los grandes de Europa.

En un auténtico asedio de los visitantes, Nketiah estuvo cerca de sumar un doblete en varias ocasiones, pero no acertó a batir de nuevo al portero neerlandés Wessel Speel. La deriva del choque adormeció el ritmo de ambos conjuntos, que no movieron el luminoso durante toda la segunda parte.

El Selbourne queda como antepenúltimo de la tabla con sólo un punto y con mínimas opciones de meterse entre los 27 mejores de la competición. EFE