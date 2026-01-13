0-2. Semenyo y Cherki resuelven en Newcastle

Redacción deportes – Hace cuatro días, empeñado en su fichaje, el Manchester City y Pep Guardiola incorporaron por 65 millones de euros a Antoine Semenyo, que inició la victoria de su equipo contra el Newcastle en Saint James’s Park en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra, agrandada en el minuto 99 por Ryan Cherki para dejar casi todo resuelto a la espera de la vuelta en el estadio Etihad.

Su nuevo refuerzo, procedente del Bournemouth, ya debutante el pasado fin de semana en la Copa de Inglaterra, con un gol de los diez con los que su conjunto sobrepasó al Exeter, es un acierto irrebatible. No hay más que ver su aportación ya inmediata, en el último escalón hacia una final, el penúltimo hacia el título, con el tanto que desató el triunfo, cuando el City no lo veía nada claro.

Aún sólo es el primer paso. Para el City en su recorrido hacia la final y para Semenyo, que seguramente alcanzará todavía más dimensión con el paso de los encuentros. Pero es una zancada en partidos de este tipo, cuando batió a Nick Pope en uno de los primeros remates entre los palos de su equipo. Aún más importante fue con el 0-2 al borde del final y al contragolpe de Cherki.

Sin un solo tiro a portería en la primera parte, era ya el minuto 53 cuando el City y Semenyo marcaron la diferencia: desbordante Doku por el extremo izquierdo, su centro lo tocó lo justo Bernardo Silva para cambiar la trayectoria hacia la llegada y el gol de Semenyo, además justo después de un tiro al poste del Newcastle en la otra portería de Trafford.

Semenyo aún marcó el 0-2. Anulado. Fue en el minuto 63, con un remate inverosímil, acrobático, quizá hasta fortuito. Un recurso cuando todo lo demás parecía imposible tras un córner. El balón entró, el gol no valió, revisado durante minutos por el VAR por lo ajustado de la posición de Erling Haaland, delante de la portería. Primero se determinó su fuera de juego milimétrico. Luego se valoró si su influencia fue decisiva. Para Chris Kavanagh, que acudió al monitor de campo, sí lo fue. Admite diversas interpretaciones.

El caso es que el gol no contó en el marcador, justo antes de la apuesta ya decidida del Newcastle, con la entrada de Woltemade, Sandro Tonali y Anthony Elanga para rebuscar el empate, tan indispensable por su condición de local de este martes y porque la eliminatoria se decidirá en el estadio Etihad, con el conjunto celeste más que favorito.

El centrocampista italiano tentó el empate, apenas recién entrado al terreno de juego para los veinte minutos finales, en los que el Manchester City amarró su renta, consciente del valor de un 0-1 como visitante en una eliminatoria tan competida, en la que Woltemade se movió demasiado lento en el área cuando debía rematar el empate y el Newcastle se descubrió, castigado con el 0-2 de Rayan Cherki. La eliminatoria parece sentenciada.

Ficha técnica:

0 – Newcastle: Pope; Hall, Botman, Joelinton, Yoane Wissa (Woltemade, m. 69), Anthony Gordon (Elanga, m. 69), Thiaw, Jacob Murphy (Barnes, m. 46+), Bruno Guimaraes (Trippier, m. 88), Jacob Ramsey (Tonali, m. 69), Miley.

2 – Manchester City: Trafford; Nunes (Lewis, m. 62), Khusanov, Alleyne, Aké (Ait Nouri, m. 88); Bernardo Silva, O’Reilly (Rodri, m. 62), Semenyo; Foden (Reijnders, m. 62), Doku (Cherki, m. 77), Haaland.

Goles: 0-1, m. 53: Semenyo. 0-2, m. 99: Cherki.

Árbitro: Chris Cavangh. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Bruno Guimaraes (m. 77) y Tonali (m. 92) y al visitante Nunes (m. 37).

Incidencias: partido de ida de la Copa de la Liga de Inglaterra, disputado en Saint James’s Park ante unos 52,000 espectadores. EFE