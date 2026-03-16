0-2. Olimpia doblega al Génesis y sube al tercer lugar del Clausura

Tegucigalpa – El Olimpia derrotó este domingo 0-2 al Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova en el cierre de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026.

La primera anotación sucedió en el minuto 10 en la que el brasileño Gabriel Araujo mandó un centro para que el joven David Flores definiera con su pierna derecha.

En los minutos adicionales del segundo tiempo, un centro de Josman Figueroa hacia el área y Jorge Benguche remató de cabeza para liquidar del partido.

Con el triunfo, el Olimpia sube al tercer lugar con 18 puntos, mientras Génesis se hunde en último lugar.

Los resultados de la jornada 12: Olancho FC 3-O Real España, Marathón 2-0 Lobos y CD Choloma 1-1 Juticalpa FC. AG