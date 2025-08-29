0-2. Modric asiste, el Milan sonríe

Roma – El Milan consiguió este viernes, ante el Lecce (0-2), su primera victoria de la temporada en la Serie A gracias en gran medida al croata Luka Modric, líder indiscutible del centro del campo y asistente en el primer gol ‘rossonero’.

Titular y jugador fundamental por segundo partido consecutivo. Todo el fútbol del Milan pasa inevitablemente por la leyenda croata, que a sus casi 40 años sigue siendo un incombustible. En la primera jornada no pudo evitar el desastre en San Siro, pero en esta segunda se encargó de que los suyos amarraran los primeros tres puntos de la campaña.

No fue un partido brillante de los de Massimiliano Allegri, pero sí algo desafortunado. Porque aunque aceptaron el envite del Lecce para un partido abierto que poco le benefició, vio cómo le fueron anulados dos goles antes de poder desbloquear definitivamente el duelo en el Via del Mare.

Primero, nada más empezar el duelo, el de Gabbia, que se apoyó en exceso en la espalda de su par para rematar en un saque de esquina. Y, ya en la segunda parte, el de Santiago Giménez. El delantero mexicano, que podría protagonizar un cambio de equipo con el ucraniano Artem Dovbyk y recalar en el Roma, se reivindicó tras las críticas con un gran gol. Recibió dentro del área, con un control se hizo espacio y fusiló a Falcone.

Solo el VAR pudo arrebatarle la alegría por un ligero fuera de juego que mantuvo las dudas del Milan.

Hasta que apareció Luka Modric. En una falta lateral, provocada por la enésima galopada de Saelemaekers, la estrella que triunfó en el Real Madrid sacó a pasear su derecha para poner un centro medido al corazón del área que Loftus-Cheek solo tuvo que peinar para encarrilar la victoria.

Domó el partido el Milan en ese momento. Modric, que jugó los 90 minutos, se encargó de bajar las revoluciones a su antojo. Y entre la desesperación y necesidad del Lecce, volcado en busca del empate, llegó la sentencia a cargo de Christian Pulisic, inteligente en el barullo para salir victorioso de varios rebotes que le dejaron solo ante Falcone, al que superó en el minuto 86 para certificar los tres puntos.

La primera victoria del Milan, tras el desastre ante el Cremonese en la primera jornada, llegó lejos de San Siro. Pero con un protagonista esperado, que no entiende de períodos de adaptación y que con su asistencia permitió el primer gran éxito ‘rossonero’ en el regreso de Massimiliano Allegri, en una temporada en la que el club está llamado a volver a ocupar puestos de Liga de Campeones.

— Ficha técnica:

0 – Lecce: Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (Helgason, m.82), Kaba (Berisha, m.63); Pierotti (Sottil, m.63), Camarda (Stulic, m.46) y Tete Morente (Ndri, m.82).

2 – Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (Ricci, m.77), Modric, Fofana, Estupiñán; Saelemaekers (Pulisic, m.77), Giménez (Mul, m.88).

Goles: 0-1, m.66: Loftus-Cheek; 0-2, m.86: Pulisic

Árbitro: L. Marinelli. Mostró cartulina amarilla a Gaspar (m.65) por parte del Lecce; y a por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Via del Marea de Lecce (sur Italia). EFE