0-2. Mbappé apuntilla a Ucrania e iguala a Thierry Henry como segundo anotador francés

París – Francia superó este viernes a domicilio a Ucrania (0-2), en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026 sentenciado por Kylian Mbappé en el 82, gol con el que se igualó a Thierry Henry como segundo anotador de la historia de la selección francesa (51).

En la que era, a priori su salida más complicada en el grupo D, donde también están Azerbaiyán e Islandia, los franceses dominaron con nitidez la primera parte, en la que se adelantaron en el 10 gracias a Michael Olise.

En el segundo periodo, los ucranianos apretaron y estuvieron cerca de empatar en una triple ocasión. Hasta que Mbappé cerró el debate en una contra.

Disputado en la ciudad polaca de Breslavia, ante miles de refugiados ucranianos, Francia lució músculo. Sin el favorito para el Balón de Oro Ousmane Dembélé en el once por unos leves problemas musculares, Les Bleus demostraron que si hay algo que no les falta es fondo de armario.

Didier Deschamps decidió que Mbappé estuviese escoltado en el ataque por Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern de Múnich) y Bradley Barcola (PSG). La afilada silueta de estos dos últimos, ambos de 23 años, no dejó de amenazar a una defensa ucraniana liderada por Illya Zabarnyi, flamante fichaje del PSG.

En el minuto 10, Barcola se internó por la izquierda tras recibir un buen pase de Olise, avanzó y esperó hasta ver de nuevo al propio jugador del Bayern libre por el centro. Su remate suave y colocado, con el interior de la zurda, dio una lógica ventaja para Francia.

Siete minutos más tarde, Olise estuvo cerca de repetir con otro disparo desde el balcón del área, pero el meta Anatoliy Trublin sacó las manos a tiempo.

Pasada la hora de partido, Ucrania aprovechó la relajación de los franceses, que ya contaban con la presencia Dembélé, quien había reemplazado en el descanso a un renqueante Doué.

En el 65, un cabeceo de Dovbyk lo repelió en la línea de gol Konaté. Casi inmediatamente después, Kaliuzhnyi obligó a Maignan a remangarse y, sin un momento de descanso para los Bleus, Zabarnyi encontró el poste en un remate. Dos frenéticos minutos en los que Ucrania podría haber igualado.

Dembélé, quien había llegado muy justo físicamente, recayó y volvió a sentir un pinchazo en la pierna derecha. Hugo Ekitiké, el joven delantero por el que el Liverpool pagó 95 millones, lo sustituyó.

El capitán Mbappé dio carpetazo a las dudas. A pase de su colega del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, aceleró hacia al área, fintó a Zabarnyi y remató seco y fuerte al palo izquierdo de Trublin.

El delantero del Real Madrid igualó a Thierry Henry como segundo mejor goleador de la historia de Les Bleus (51 anotaciones en 90 partidos). Solo le queda por delante Olivier Giroud, con 57 tantos.

– Ficha Técnica:

0. Ucrania: Anatoliy Trublin; Oleksandr Zinchenko (Nazar Voloshyn, min.87), Mykola Matviienko, Illya Zabarnyi, Yukhym Konoplya; Oleksiy Hutsulyak, Ivan Kaliuzhnyi, Georgiy Sudakov (Artem Bondarenko, min.82), Yehor Yarmolyuk (Oleh Ocheretko, min.82), Oleksandr Zubkov (Oleksandr Nazarenko, min.76); Artem Dovbyk (Vladyslav Vanat, min.76).

Seleccionador: Serhiy Rebrov.

2. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, min.92), Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Désiré Doué (Ousmane Dembélé, min.46, Hugo Ekitiké, min.81), Michael Olise (Maghnes Akliouche min.92), Bradley Barcola (Adrien Rabiot, min.76); Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Goles: 0-1, m.10: Michael Olise. 0-2, m.82: Kylian Mbappé

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos) no mostró amonestaciones.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo D clasificatorio para el Mundial de 2026 disputado en el Estadio Municipal de Breslávia (Polonia). EFE