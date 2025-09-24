0-2. Foden y Savinho dan el paso al City

Londres – El Manchester City, con un once plagado de suplentes, selló este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa tras imponerse 0-2 al Huddersfield, de la tercera división (League One), con goles de Phil Foden y Savinho.

El conjunto de Pep Guardiola abrió el marcador en el minuto 28 gracias a una pared entre Foden y Dibone Mukasa, delantero de sólo 18 años que debutaba en partido oficial, que culminó el internacional inglés con un disparo raso desde fuera del área.

La sentencia llegó en el minuto 74, cuando el brasileño Savinho firmó el 0-2 con un potente disparo tras un pase de Foden.

El City, que se enfrentaba a un rival de inferior categoría en dieciseisavos de final, avanza con solvencia en una competición que Guardiola conquistó en cuatro ocasiones consecutivas entre 2017 y 2021, aunque desde entonces su techo ha sido los cuartos de final. EFE