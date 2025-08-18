0-2. El Oporto se anota otra victoria en un partido marcado por la lesión de Samu

Lisboa – El Oporto volvió a ganar en la segunda jornada de la Liga de Portugal frente al Gil Vicente 0-2 en un encuentro marcado por la retirada por lesión y entre lágrimas del español Samu en la primera parte.

El primer gol del partido, que se jugó en el campo del Gil Vicente, llegó en el minuto 20 de la mano del danés Victor Froholdt, que selló de cabeza un córner por la izquierda lanzado por el español Gabri Veiga.

El mediocentro gallego llegó esta temporada al Oporto procedente del Al-Ahli tras haberse formado en la cantera del Celta.

Poco después, apenas pasaron siete minutos, el delantero internacional español Samu sufrió una lesión muscular en una jugada en la que el melillense fue a presionar a un jugador rival, pero no prosiguió la jugada y se llevó la mano al muslo izquierdo tras sentir un dolor.

Samu, que anotó un doblete en la primera jornada de la competición la semana pasada, fue sustituido poco después por el ex del Sevilla y del FC Barcelona Luuk de Jong, y no ocultó su frustración y tristeza en el banquillo de suplentes, donde fue consolado por sus compañeros.

Cuando tan solo habían pasado dos minutos desde que los jugadores volvieran al campo tras el descanso, el brasileño Pepê aseguró el segundo gol con una jugada en la que también brilló Veiga. EFE