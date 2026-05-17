0-2. El Juventus falla en un momento decisivo

Redacción deportes – Después de diez jornadas consecutivas sin derrota, con seis victorias y cuatro empates, el Juventus cometió un error inoportuno, perdió por 0-2 con el Fiorentina y no depende de sí mismo en la última jornada para ir a la Liga de Campeones, superado en la clasificación por el Milan, el Roma y el Como.

Los avisos recientes, con dos igualadas en las últimas tres citas, fueron más allá con una derrota en su territorio que lo complica todo.

No sólo debe ganar el próximo fin de semana el derbi contra el Torino, sino esperar que dos de esos tres citados rivales directos tropiecen en sus respectivos compromisos.

El 0-1 en el minuto 34 de Ndour, con un derechazo cruzado dentro del área, advirtió todo lo que se le venía encima al Juventus, que lamentó un gol anulado a Dusan Vlahovic, en su despedida de su afición, por un mínimo fuera de juego determinado a través del VAR.

En plena ofensiva del Juventus, Mandragora marcó el golazo del 0-2, con un zurdazo extraordinario a la escuadra, por potencia, colocación, ejecución… El equipo de David de Gea, ya salvado, enlazaba cuatro jornadas sin ganar.

Ficha técnica:

0 – Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (Gatti, m. 81); McKennie, Locatelli, Koopmeiners (Boga, m. 46), Cambiaso (K. Thuram, m. 69); Conceiçao (Zhegrova, m. 69), Valhovic y Yildiz (Miretti, m. 90).

2 – Fiorentina: De Gea; Dodo, Pongracic, Raineri (Comuzzo, m. 64), Gosens; Brescianini (Mandragora, m. 64), Fagioli (Gudmunsson, m. 64), Ndour; Parisi (Harrison, m. 32), Piccoli y Solomon.

Goles: 0-1, m. 34: Ndour. 0-2, m. 83: Mandragora.

Árbitro: Davide Massa. Amonestó al local Bremer y a los visitantes Gudmunsson, Harrison y Pongracic.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta y antepenúltima jornada de la Serie A italiana, disputado en el estadio Allianz de Turín ante unos 40.000 espectadores. JS